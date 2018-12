Kick boxing e Mma | tutto esaurito per lo show di arti marziali

Mma e Kickboxing protagoniste a Genova - incasso in beneficenza : Genova è stata infatti, a fine '800, la prima città ad ospitare palestre di uno sport da combattimento che non fosse il pugilato. Si trattava della savate, disciplina francese che combina calci e ...

Kickboxing – Campionati Lombardia : 4 ori per la palestra Kick and Punch : La palestra Kick and Punch vince 4 ori ai Campionati della Lombardia La palestra Kick and Punch, diretta da Angelo Valente a Pieve Emanuele, ha vinto 4 medaglie d’oro ai Campionati lombardi di Kickboxing della FIKBMS (l’unica federazione di Kickboxing riconosciuta dal CONI) svoltisi domenica scorsa a Lecco. Adriano Valente (figlio di Angelo), Justin Davì e Achille Lombardo sono diventati campioni regionali nella specialità della Kick ...

Kickboxing - Giorgio Petrosyan oltre le stelle : conquista la corona One Championship - demolito Petchyindee : Giorgio Petrosyan ha scritto una nuova pagina indelebile della storia della Kickboxing italiana. Il quasi 33enne (spegnerà le candeline il prossimo 10 dicembre) di origini armene ha infatti conquistato la corona One Championship demolendo il thailandese Sorgraw Petchyindee nella riunione che si è tenuta a Singapore sotto l’organizzazione della più grande property in sport dell’intero Continente. The Doctor ha dominato il ...

Kickboxing - Giorgio Petrosyan per la leggenda : sfida a Petchyindee per la cintura One Championship : Nuova avventura per Giorgio Petrosyan che a un mese dal compimento dei 33 anni va a caccia di un sigillo di lusso per impreziosire ulteriormente il proprio palmares da stella indiscussa della Kickboxing. Questa sera, infatti, il fenomeno di origini armene affronterà il thailandese Sorgraw Petchyindee nell’incontro che metterà in palio la cintura di One Championship, cioè la più grande property in sport in Asia. L’app di questo ...

Kickboxing – Elisabetta Canalis presenterà The Night of Kick and Punch 9 : Elisabetta Canalis presenterà The Night of Kick and Punch 9, sabato 15 dicembre presso il centro sportivo Vismara Sarà Elisabetta Canalis a presentare The Night of Kick and Punch 9, sabato 15 dicembre presso il centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117, a Milano. La nona edizione della manifestazione di sport da ring organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style, avrà come ...

The Night of Kick and Punch – Al Vismara di Milano i fuoriclasse della Kickboxing impegnati nel torneo New Era : The Night of Kick and Punch: sul ring del Vismara di Milano la nona edizione dell’evento che vedrà affrontarsi i fuoriclasse della Kickboxing Sabato 15 dicembre il centro sportivo Vismara di Milano ospiterà la nona edizione di “The Night of Kick and Punch” organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style. Si tratta di una grande manifestazione di sport da combattimento in cui ...