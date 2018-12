Juventus | Bentancur è il principe del centrocampo

Fiorentina-Juventus 0-3 : Bentancur - Chiellini e Ronaldo fanno volare Allegri : FIRENZE - Il dicembre di fatica della Juve è cominciato con una passeggiata di salute a Firenze , la prima delle teoriche, molto teoriche, trappole che il campionato ha steso sul cammino bianconero. I ...

Fiorentina-Juventus 0-3 - Serie A : altra vittoria dei bianconeri - al Franchi segnano Bentancur - Chiellini e Ronaldo : La Juventus espugna anche il Franchi e continua la sua marcia trionfale in Serie A. I bianconeri hanno battuto 3-0 la Fiorentina grazie ai gol di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Una partita in cui i viola sono stati più volte pericolosi, ma la squadra di Allegri ha fatto valere come di consueto la sua compattezza e ha sfruttato perfettamente le occasioni nei momenti chiave. La Juventus resta così stabilmente in testa alla classifica e si porta ...

Juventus inarrestabile! Fiorentina “spuntata” ed annichilita : al Franchi brilla la stella di Bentancur : Juventus vittoriosa sul campo della Fiorentina, un successo schiacciante contro la Viola, con Bentancur sugli scudi tra i bianconeri La Juventus ha mostrato ancora una volta la propria essenza. Una squadra tosta, solida, che riesce a rendere semplice anche una trasferta sulla carta complicata come quella odierna contro la Fiorentina. Vittoria per 3-0 contro una Viola che ha giocato molto bene, ciò accresce ancor di più il valore del ...

Fiorentina-Juventus - che gol Bentancur : di Dybala l’assist - l’uruguayano rifinisce [VIDEO] : Rodrigo Bentancur ha sbloccato Fiorentina-Juventus con un gol di sinistro davvero molto bello: uno-due con Dybala e poi calcio in porta Fiorentina-Juventus, bianconeri in vantaggio con gol di Rodrigo Bentancur. Il calciatore uruguayano ha insaccato su assist di Dybala, al termine di una bella cavalcata palla al piede. Il centrocampista è stato scelto per sostituire Pjanic in mezzo al campo e non ha tradito la fiducia di mister Allegri. La ...

Juventus - Bentancur non la pensa come Allegri : TORINO - Massimiliano Allegri è pragmatico e per nulla permaloso, vedasi le partite giocate da titolari da Benatia e Rugani dopo gli sfoghi del difensore marocchino e del padre del toscano, figurarsi ...

Juventus - le pagelle : Pjanic illumina - Bentancur incisivo : PERIN 6 Al ritmo di una presenza ogni 60 giorni, si piazza in salotto: da lì, in souplesse, mura Bonifazi. DE SCIGLIO 6,5 Zitto zitto, con i suoi tempi, dimostra che non di solo Cancelo può vivere ...

Juventus-Spal - Allegri : “Non era semplice dopo la sosta. Bentancur cresciuto in entrambe le fasi” : Al termine della gara vinta dalla Juventus sulla Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri: “Non era semplice perché nelle ultime dieci soste avevamo fatto solo venti punti rispetto alla Lazio, all’Inter e al Napoli. La SPAL gioca, palleggia molto da dietro. Nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà rispetto al secondo, ma per caratteristiche dei giocatori. Nella ripresa ...

Juventus-Spal probabili formazioni : out Pjanic - Bentancur regista : Juventus-Spal probabili formazioni- Dopo la sosta Nazionali, il campionato si prepara ad entrare nuovamente nel vivo. In casa Juventus sarà una settimana fondamentale e cruciale, specie per quel che riguarda il prossimo match di Champions League contro il Valencia. La squadra di Allegri sarà chiamata alla vittoria per confermare il primato nel girone e tenera […] L'articolo Juventus-Spal probabili formazioni: out Pjanic, Bentancur regista ...

Milan-Juventus - il day after : Allegri difende Higuain e loda il suo Bentancur : Massimiliano Allegri ha parlato di Milan-Juventus: il giorno dopo la gara, è il momento delle valutazioni e delle riflessioni “Higuain? L’ho visto nel dopo partita ieri sera ed era molto più tranquillo. La sua espulsione è stato frutto di un momento in cui ha avuto una reazione, non era una partita facile, gli hanno parato il rigore e fino a quel punto aveva anche fatto una buona partita. “Il rigore? Non li sbaglia chi ...