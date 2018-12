Juve | Ronaldo | grande sforzo di squadra

La top 11 di Ibrahimovic : tanto Milan - un po' di Juve e manca Cristiano Ronaldo : Stavolta è bastato un post su Instagram, con la foto di un pezzetto di carta con scritta la propria formazione ideale, e Zlatan Ibrahimovic ha fatto nuovamente, a modo suo, il giro del mondo. Nel suo ...

Fiorentina-Juventus 0-3 - Serie A : altra vittoria dei bianconeri - al Franchi segnano Bentancur - Chiellini e Ronaldo : La Juventus espugna anche il Franchi e continua la sua marcia trionfale in Serie A. I bianconeri hanno battuto 3-0 la Fiorentina grazie ai gol di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Una partita in cui i viola sono stati più volte pericolosi, ma la squadra di Allegri ha fatto valere come di consueto la sua compattezza e ha sfruttato perfettamente le occasioni nei momenti chiave. La Juventus resta così stabilmente in testa alla classifica e si porta ...

Stupro Cristiano Ronaldo - nuove clamorose accuse al calciatore della Juventus : Stupro Cristiano Ronaldo – La Juventus sta disputando una stagione molto importante in campionato e Champions League, un assoluto protagonista è stato sicuramente Cristiano Ronaldo che sta trascinando i bianconeri con gol e grandi prestazioni. Nel frattempo arrivano nuove clamorose accuse nei confronti del portoghese sul presunto Stupro ai danni di Kathryn Mayorga, il magazine tedesco Der Spiegel torna ad attaccare il ...

Cristiano Ronaldo fa rotta su Firenze : la Juventus non vuole smettere di volare : TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona , il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro , Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Fiorentina Juventus : diretta tv. Cristiano Ronaldo sempre dal 1' - Serie A 14giornata - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Juventus: diretta tv, orario e le ultime notizie sui giocatori attesi domani al Franchi per il 14turno di Serie A.