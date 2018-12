Italia-Ue | al G20 spiragli per un nuovo accordo Juncker chiede modifiche sulle pensioni 

G20 - Conte : 'L'Italia presiederà il summit nel 2021' : I principali temi del G20 sono economia e finanza, ma i leader riuniti in Argentina discuteranno anche di mercato del lavoro, sviluppo sostenibile, questione di genere, salute e lotta contro il ...

Clima - Conte : nel 2021 il G20 sarà in Italia : “Ci siamo accordati con il presidente Modi di cambiare le nostre rispettive presidenze: a noi spetterà quella del 2021 e all’India quella del 2022. Ci siamo scambiati su loro richiesta perché nel 2022 ricorrerà il 75mo anniversario dell’indipendenza dell’India”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa al termine del G20 di Buenos Aires. L'articolo Clima, Conte: nel 2021 il G20 sarà in ...

Manovra - Conte vede Juncker al G20 : «Evitare procedura d’infrazione» Poi : «Nel 2021 il G20 sarà in Italia» : E Di Maio: «Con la Ue trattiamo, ma non tradiremo gli italiani». Il premier Conte in Argentina vede il presidente della commissione europea Juncker: «Dialogo costruttivo»

Italia-Ue : Conte al G20 - dialogo procede in un clima sereno : ... Jean-Claude Juncker e il commissario europeo per gli affari economici, Pierre Moscovici, alla presenza anche del ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria. , Abu,

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Al G20 avanza la trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato» : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...