Istat | i sindacati | ' Blangiardo è troppo cattolico e leghista | non può fare il presidente'

(Di domenica 2 dicembre 2018) Qualche settimana fa il governo gialloverde ha indicato la candidatura di Gian Carlo, professore ordinario di demografia all'Università Bicocca di Milano, alla guida dell'Istituto Nazionale di Statistica. Ma iinterni dell', le RSU dell'istituto, si stanno opponendo a questa nomina assai energicamente e in una maniera del tutto inusuale. Infatti hanno prontamente replicato, compilando un dossier anti-inviato, qualche giorno dopo, a deputati e senatori dal titolo: "Appunti sull'uso distorto dei dati in ambito sociodemografico".Il demografo sarebbe contrario allo ius soli Andiamo ad esaminare le possibili ragioni per cui la nomina del professora più di qualcuno non starebbe andando a genio:1) Gian Carloed è ritenuto, politicamente parlando, non lontano dalle posizioni della Lega, partito guidato dal vicepremier ...