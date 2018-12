Irlanda | 25enne incinta apre un tubo di Pringles al supermercato | condannata a 2 mesi

Blastingnews

(Di domenica 2 dicembre 2018) Arrestata ea duedi reclusione perché, nelvicino casa, ha aperto una confezione di, le celebri patatine americane vendute in. E' capitato nel dicembre 2016 ad una ragazza irlandese di 25 anni, Kathleen McDonagh. La giovane, all'epoca dei fattial 5° mese, nei giorni scorsi in tribunale si è dichiarata colpevole di aver provocato "danni criminali". Kathleen, come ha precisato il quotidiano Irish Times, era già stata bandita dal negozio per degli "incidenti con il personale".Colpevole di "danni criminali" Il 27 dicembre 2016 Kathleen McDonagh, originaria di Inchera Close (a Mahon, contea a sud di Cork) stava facendo spese all'interno del centro commerciale Mahon Point Shopping Centre, quando è entrata nelTesco (importante catena britannica, leader nella distribuzione). Come ricostruito dal tribunale distrettuale di ...