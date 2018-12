Inter | Bonolis | «Suning porterà grandi nomi | Messi? Meglio Kanté e»

Inter - Bonolis : 'Vorrei un regista a gennaio - Modric...' : Paolo Bonolis , presentatore e noto tifoso dell' Inter , parla a Sky Sport :'Manca qualcosa in regia. Brozovic si adatta perfettamente a farlo ma non è naturalmente un regista , è una specie di mozzo del regista , lavora al suo fianco. E forse servirebbe un giocatore di ...

Il tifoso Bonolis ha due sogni : “Pjanic e Marotta all’Inter” : Paolo Bonolis ha parlato della sua amata Inter e del duello in campionato con la Juventus al momento di un altro livello “Dove può arrivare l’Inter? Può arrivare da qualche parte dietro la Juventus. Il campionato italiano si gioca per due posizioni il quarto posto e il quart’ultimo, entrare in Champions ed evitare la retrocessione. La Juve è oltre per storia, qualità tecnica, determinazione, l’Inter sta facendo bene”. Paolo Bonolis ...