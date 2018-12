Incendio tendopoli di San Ferdinando Ultime notizie | morto 18enne | prefettura

Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : muore un migrante : Una ' situazione di precarietà e di pericolo per l'incolumità delle persone '. Così la riunione del Comitato provinciale di Reggio Calabria per l'Ordine e la Sicurezza pubblica convocata dal Prefetto ...

Incendio in tendopoli San Ferdinando - muore un migrante di 18 anni : Si chiamava Suruwa Jaithe, aveva 18 anni ed era originario del Gambia, il migrante morto questa notte in un rogo divampato in una baracca della tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro (Rc) dove vivono centinaia di extracomunitari.Secondo quanto si è appreso, il rogo, che ha distrutto due baracche, si sarebbe sviluppato in seguito ad un fuoco acceso da qualcuno tra i migranti per riscaldarsi dal freddo della notte. Suruwa ...

