Incendio nella tendopoli di San Ferdinando | morto un migrante

Gioia Tauro - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : un morto : Gioia Tauro, incendio nella tendopoli di San Ferdinando: un morto Il rogo sarebbe divampato da un fuoco acceso in una delle baracche per riscaldarsi dal freddo. La vittima, un uomo del Gambia, probabilmente stava dormendo e non si è accorto delle fiamme. Quasi due anni fa l’incendio doloso che uccise una 26enne ...

Incendio nella notte alla Madama Oliva - operaio intossicato : L'Aquila - Un vasto Incendio è divampato nel magazzino dello stabilimento dell'azienda 'Madama Oliva' a Carsoli, in località Recocce. I primi a intervenire sono stati i dipendenti che, arrivati per il turno del mattino intorno alle 5.30, visto del fumo hanno tentato di contenere le fiamme, poi hanno chiamato i Vigili del Fuoco, arrivati da Avezzano e L'Aquila. Sul posto anche forze dell'ordine e il 118 con ...

Svizzera : Incendio nella notte a Soletta - 6 morti : Tragedia in Svizzera: 6 persone sono morte nella notte a Soletta, a causa di un incendio scoppiato intorno alle 2 ai piani inferiori di un edificio. L’allarme è stato lanciato da uno dei residenti che ha notato il fumo nella tromba delle scale: quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno immediatamente evacuato gli abitanti, ma per 6 di loro non c’è stato più nulla da fare. Tra le vittime ci sono anche dei bambini. Una ventina i ...

Mestre - Incendio nella sede di un'associazione : trovati due corpi semicarbonizzati - Ultime Notizie Flash : Tragico incendio questa mattina a Mestre, nel quartiere San Paolo, nella sede di un'associazione di volontariato: trovati due corpi senza vita

Mestre - Incendio nella sede di una associazione : trovati 2 cadaveri carbonizzati : Il rogo è divampato nella sede di un’associazione di volontariato e in una costruzione annessa. Solo quando le fiamme sono state domate i pompieri sono riusciti ad entrare nell'edificio e nella piccola struttura adiacente dove purtroppo hanno fatto la terribile scoperta. Le due vittime sarebbero un uomo e una donna.Continua a leggere

Drammatico Incendio nella notte a Sarnano : due vittime : Due morti nella notte a Sarnano in provincia di Macerata. Due vittime a causa di un incendio in casa divampato

Trump sui luoghi dell'Incendio che ha devastatola contea di Butte nella California del nord : Mettendo da parte la contrapposizione politica i due governatori democratici della California, quello uscente Jerry Brown, e quello entrante Gavin Newsom, hanno dichiarato che entrambi riceveranno il ...

Incendio nella galleria ferroviaria Napoli-Salerno : feriti 5 operai : Un Incendio è scoppiato nella notte nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli–Salerno, nel tratto che va da Nocera Inferiore e il capoluogo salernitano: lo rende noto l’ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato. Cinque operai sono rimasti feriti. Il rogo sarebbe stato innescato dall’esplosione di una bombola, mentre erano in corso lavori di manutenzione. La circolazione dei treni è stata sospesa. L'articolo ...

Dieci persone sono rimaste ferite nell’Incendio di un hotel occupato nella periferia di Roma : Dieci persone sono rimaste ferite domenica mattina nell’incendio dell’ex hotel Eurostars Roma Congress di via Prenestina. L’edificio, da anni in stato di abbandono, era occupato da circa quattrocento persone senza fissa dimora, una decina delle quali è stata colta alla sprovvista

Con quasi 7mila strutture incenerite - il Camp Fire è l’Incendio più distruttivo nella storia della California : bruciati oltre 36mila ettari : Il Camp Fire continua ad essere alimentato dal vento e a minacciare le comunità del nord della California, innescando nuove evacuazioni. Divampato alle 6:30 (ora locale) di giovedì 8 novembre, l’incendio ha quadruplicato le sue dimensioni nel corso della notte successiva, arrivando ad incenerire oggi quasi 36.500 ettari, ed è contenuto solo al 5%. Fino alla serata di ieri, 9 novembre, le strutture distrutte dalle sue fiamme erano 6.713, cifra ...

Incendio nella sala macchine della nave Cruise Ausonia Grimaldi Lines : rientra a Palermo : Un Incendio è divampato nella notte nel locale motori della nave Cruise Ausonia della Grimaldi Lines mentre era in viaggio da Palermo a Livorno: il rogo è divampato circa 3 ore dopo la partenza, intorno alle 03:30. Il personale a bordo ha circoscritto l’Incendio e il comandante della nave ha cambiato rotta per tornare nel porto di Palermo. A bordo 262 passeggeri, tra cui 10 bambini, e 85 membri dell’equipaggio: non si segnalano ...

Incendio nell’Agordino : Canadair e elicotteri hanno sganciato tonnellate d’acqua - non avanza più : Non avanza più, anche se resta esteso su un fronte di 7 km, il gigantesco Incendio che da ieri interessa i boschi della Valle di San Lucano, nell’agordino. Lo riferiscono fonti dei Vigili del fuoco. Il rogo e’ stato combattuto per tutta la giornata, anche con 4 Canadair e tre elicotteri, che hanno sganciato tonnellate d’acqua. Sono state evacuate dalle abitazioni per precauzione una dozzina di persone, ma nelle ultime ore il ...

Savona - Incendio nella sede dell’Autorità Portuale : si cerca il “punto di fuoco” : In corso le operazioni di bonifica nella sede dell’Autorità Portuale a Savona, dove ieri pomeriggio è divampato un incendio: in riferimento alle origini del rogo, si ipotizza un corto circuito verificatosi sul tetto, dove si trova l’impianto fotovoltaico. Scartata l’ipotesi dolo: l’incendio avrebbe quasi certamente origini accidentali. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di rogo colposo incaricando i ...