Incendio in una tendopoli nel Reggino | muore migrante

Incendio a Verona/ Ultime notizie - brucia una palazzina - 20 in ospedale : rogo partito dal piano terra - IlSussidiario.net : Incendio Verona: palazzina evacuata in pieno centro. Ultime notizie, 20 persone lievemente intossicate sono state ricoverate in ospedale.

Verona - Incendio in una palazzina del centro : 20 persone in ospedale - : Le condizioni dei ricoverati non sarebbero preoccupanti. Evacuate 20 famiglie. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4 in un appartamento al piano terra, dove vive una donna anziana che è riuscita ...

Verona - Incendio in una palazzina in centro città : 20 persone in ospedale : Venti famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in una palazzina nel pieno centro di Verona. Venti persone sono state costrette ad andare in ospedale. Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e tecnici di Agsm, la municipalizzata cittadina. Tutte le strade limitrofe sono state chiuse.Continua a leggere

Verona - Incendio in una palazzina del centro : 20 persone in ospedale : Verona, incendio in una palazzina del centro: 20 persone in ospedale Le condizioni dei ricoverati non sarebbero preoccupanti. Evacuate 20 famiglie. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4 in un appartamento al piano terra, dove vive una donna anziana che è riuscita a uscire di casa prima che il fumo la ...

Usa - Incendio in una casa in Indiana : 6 morti tra cui 4 bambini - : Le vittime sono una ragazza di 25 anni e i suoi tre figli , di tre mesi, un anno e tre anni, e un uomo di 42 anni e sua figlia di 10 anni. Le cause del rogo sono ancora da stabilire, ma la polizia ...

Incendio in una palazzina : "Sei morti - alcuni sono bambini" : A dare l'allarme è stato uno dei residenti, che ha notato del fumo nelle scale. È stata avviata un'indagine per chiarire le...

Svizzera - Incendio in una casa : sei morti - due sono bambini : L'incendio è divampato in una casa di Soletta, in Svizzera. Nell'abitazione c'erano 20 persone; sei sono morte e tra loro ci sono anche due bambini.Continua a leggere

SO : sei morti nell'Incendio di una casa - anche bambini : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aosta - una colonna di fumo sulla città per un Incendio alla Cogne : La rottura di un pistone convince l'azienda a ascaricare l'acciaio fuso in una fossa di raccolta . Non è interessata l'area con sostanze radioattive

Mestre - Incendio nella sede di una associazione : trovati 2 cadaveri carbonizzati : Il rogo è divampato nella sede di un’associazione di volontariato e in una costruzione annessa. Solo quando le fiamme sono state domate i pompieri sono riusciti ad entrare nell'edificio e nella piccola struttura adiacente dove purtroppo hanno fatto la terribile scoperta. Le due vittime sarebbero un uomo e una donna.Continua a leggere

Roma : nessuna persona ferita in Incendio via Giannetto Valli : Roma – Nessun intossicato o ferito nell’incendio di un appartamento che da oggi, sta tenendo impegnati i Vigili del Fuoco in via Giannetto Valli 95, in zona zona Portuense. Sono sei le squadre impegnate a spegnere l’incendio che ha distrutto un appartamento al quinto piano dell’edificio e danneggiato quelli adiacenti, al momento inagibili. Per motivi di sicurezza e agevolare le operazioni di spegnimento l’edificio ...

Una mamma intrappolata in ospedale per un Incendio - chiede di salvare il figlio neonato - lasciando lei indietro : Rachelle Sanders, una donna americana di 35 anni, ha compiuto la scelta più coraggiosa che una madre possa fare. Dopo aver messo al mondo suo figlio, la donna era rimasta intrappolata nell'ospedale di Paradise, California, durante uno dei terribili incendi che ha sconvolto lo Stato americano in questi giorni. Impossibilitata a muoversi dal letto di ospedale a causa dell'intervento chirurgico a cui era stata sottoposta, Rachel rischiava di ...

Nell’Incendio a Sarnano morti Emanuele Piersanti e Rina Funari : Le fiamme sono divampate nella notte a Sarnano in provincia di Macerata avvolgendo un appartamento in località Case Rosse dove

Incendio in una abitazione a Sarnano : muoiono madre e figlio disabile | : I vigili del fuoco, intervenuti verso l'una di notte, hanno salvato un 68enne in sedia a rotelle che si trovava in casa. Due carabinieri hanno riportato ustioni superficiali alle mani. Il rogo si ...