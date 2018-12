Incendio in tendopoli | morto un migrante | 2

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : morto carbonizzato un migrante : Un migrante originario del Gambia è morto carbonizzato mentre dormiva in una baracca della tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, a causa di un incendio forse originato da un fuoco acceso in una delle abitazioni di fortuna per riscaldarsi dal freddo. nella zona, che accoglie centinaia di extracomunitari, episodi simili si sono già avuti nel 2017 e nel 2018.Continua a leggere

