Incendio a Porto Torres | un morto e una donna ferita

Porto Torres - Incendio in casa : morto un 25enne - intossicata la madre : Un ragazzo di 25 anni è morto stanotte nel rogo della sua casa a Porto Torres, ferita sua madre. L'incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina in una palazzina di tre...

Savona - Incendio nel porto : il parcheggio diventa un cimitero di auto. Più di 1000 veicoli (tra cui molte Maserati) distrutte : Sono più di mille le automobili, in gran parte Maserati, coinvolte dall’incendio divampato la scorsa notte nel terminal auto al porto di Savona a causa del maltempo. A dirlo, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti, e il presidente dell’Autorità portuale di sistema del Mar Ligure, Paolo Emilio Signorini. “I veicoli sono irrimediabilmente persi”. A causare l’incidente, con buone probabilità, un ...

Incendio in nave - il traghetto della Grimaldi ritorna in porto : È tornata subito in porto la nave da crociera Cruise Ausonia della Grimaldi Lines partita da Palermo e diretto verso Livorno. Nella notte è divampato un Incendio nel locale motori mentre la nave era a 18 miglia da Ustica. Non ci sono feriti ma la paura tra i 262 passeggeri e 85 membri dell"equipaggio è stata tanta.La nave, dopo tre ore dalla partenza da Palermo, intorno alle 3.30, ha subìto un Incendio che ha coinvolto dei collettori e, ...

Savona - Incendio in una palazzina al porto della città. Vigili del fuoco : “Stiamo verificando che tutti siano usciti” : Un incendio è scoppiato al porto di Savona, in una palazzina che ospita la nuova sede dell’autorità portuale. Le fiamme, secondo le testimonianze di alcuni dipendenti fuggiti dagli uffici, sono divampate all’improvviso. “È stato dato l’allarme e sono usciti fuori tutti, stiamo verificando che nessuno sia rimasto all’interno di qualche ufficio, magari qualche ospite, spero proprio di no”, ha commentato Paolo ...

Incendio Portogallo - sotto controllo il rogo nella foresta Sintra : 21 feriti : Risulta sotto controllo in Portogallo l’Incendio divampato nella notte fra sabato e domenica nel parco naturale di Sintra-Cascais, nella zona turistica della nella catena montuosa di Sintra che si trova vicino Lisbona. Lo riferisce la protezione civile. I pompieri, con l’aiuto di sei canadair, restano tuttavia ancora mobilitati per limitare i rischi di “ripresa nelle prossime ore”, spiega Paulo Santos, comandante ...

Pisa - Incendio Monte Serra : fiamme ancora alte/ Ultime notizie - aeroporto ancora chiuso : Pisa, incendio Monte Serra: fiamme ancora alte. Ultime notizie, ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo: l'aeroporto è ancora chiuso, stop a voli(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:30:00 GMT)