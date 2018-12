Incendi in California | ancora 25 dispersi | 14mila case distrutte

Incendi California : hanno inquinato quanto un anno di produzione energetica : Gli Incendi boschivi che hanno devastato la California nel corso del 2018 hanno rilasciato l’equivalente di circa 68 milioni di tonnellate di anidride carbonica: quasi la stessa quantità di emissioni di carbonio prodotte in un anno per fornire elettricità a tutto lo Stato, ha spiegato il segretario degli Interni statunitense, Ryan Zinke. “Sappiamo che gli Incendi boschivi possono provocare vittime e costano miliardi di dollari, ma ...

Maltempo California : alluvioni - frane e flussi di detriti nelle aree devastate dagli Incendi [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...

California : tempesta porta il pericolo di frane e alluvioni sulle aree devastate dagli Incendi - nuovi elementi sulle cause del Camp Fire : Le fiamme stavano già divorando la città di Paradise, nel nord della California, all’inizio del mese di novembre quando Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) ha preso la decisione che le migliori condizioni meteo significassero che l’interruzione della corrente nell’area come precauzione contro gli incendi non era necessaria, secondo i documenti consegnati dall’azienda. Ricordiamo che nel devastante Camp Fire hanno perso la vita almeno 88 ...

Incendi Usa : domate al 100% le fiamme in California : E’ stato domato al 100 per cento l’Incendio in California che ha fatto finora 87 morti e 249 dispersi. Lo riferiscono i vigili del fuoco su Twitter. L’Incendio denominato Camp Fire, il peggiore della storia della California, ha mandato in fumo 620 chilometri quadri di territorio, riducendo completamente in cenere Paradise, la cittadina a nord di San Francisco dove vivevano 27 mila persone. Le fiamme, che hanno portato ...

California - il gatto salvato dalle fiamme non si stacca dalle spalle del pompiere. La tenerezza nella devastazione degli Incendi : Ryan Coleman è un vigile del fuoco americano, in questi giorni impegnato, insieme ad altre centinaia di colleghi, nella California settentrionale martoriata dagli incendi. Tra le tante immagini di devastazione e morte, qualche giorno fa ne ha voluta condividere anche una decisamente più tenera, girata in una delle città più colpite: Paradise. Si tratta di un video che lo ritrae con un affettuoso gattone grigio sulle sue spalle. Il pompiere lo ha ...

Il numero di morti per gli Incendi in California è salito a 83 : Il numero delle persone morte in California a causa dei grandi incendi della scorsa settimana è salto a 83, dopo il ritrovamento di due corpi a Paradise e Magalia, due cittadine nel nord dello stato, mentre il numero dei dispersi

Incendi in California : decine di morti e centinaia di dispersi - il fumo arriva fino a New York : Il denso fumo generato dagli Incendi che hanno devastato la California ha raggiunto la costa orientale degli Stati Uniti. Un’insolita nebbia ha velato ieri i cieli di New York e Washington. “Wow. Vedevo che il tramonto di New York sembrava diverso e avrei dovuto capire. Il fumo degli Incendi è nell’aria, direttamente dalla California,” ha twittato Kathryn Prociv, esperta meteo del Today Show. Secondo l’ultimo ...

Incendi California - bilancio di 83 morti : 6.08 Si aggrava ancora il bilancio delle vittime degli Incendi che hanno devastato lo Stato della California. Secondo gli ultimi dati ufficiali, le persone che hanno perso la vita sono 83 e altre 560 persone sono ancora disperse. Il denso fumo provocato dai roghi ha raggiunto la costa orientale degli Stati Uniti, e ieri una nebbia inusuale velava i cieli di New York e Washington.

California : un pompiere salva un gatto dall'Incendio e l'animale non vuole più lasciarlo : Una storia di amicizia che ha commosso il mondo intero. Sfoglia la gallery e guarda il video per un momento di pura dolcezza.

Incendi in California - il bilancio aggiornato : 84 morti e 870 dispersi - arriva la pioggia : E’ stato diffuso un nuovo bilancio aggiornato delle vittime per gli Incendi che hanno devastato la California: 81 persone sono morte nella zona nord dello Stato e 3 a sud, vicino Malibù, mentre in numero dei dispersi è sceso a 870. I soccorritori sono impegnati nelle ricerche di persone scomparse in particolare nella zona della cittadina di Paradise, distrutta dalle fiamme. L’Incendio “Camp Fire“, nel nord della ...

Incendi in California : 80 vittime e oltre 1000 dispersi. Catastrofe a Paradise : Non si placa la furia degli Incendi in California, che vanno ormai avanti da oltre una settimana devastando intere aree geografiche come mai era successo nella storia americana. Dopo giorni e giorni...

Incendi in California - tutti che gridano al colpevole. Peccato sia quello sbagliato : Il disastro dei recenti Incendi in California potrebbe essere (si spera) l’ultimo atto di un’annata che era già partita malissimo con le devastazioni in Grecia di inizio estate. Come sempre, di fronte ai disastri per prima cosa si cerca un colpevole. Da noi si parla dei famosi “piromani,” persone che devono necessariamente essere dei malati mentali ma che, tuttavia, sono a volte descritti come in grado di programmare azioni ...

Incendi in California : nuovo tragico bilancio - 80 morti e 1276 dispersi : Si aggrava ancora il bilancio delle vittime provocate dagli Incendi in California: sono al momento 80 i morti e 1.276 i dispersi, secondo il Dipartimento Forestale e di Protezione Incendi della California. Le condizioni meteo sono peggiorate nelle ultime ore e preoccupano soprattutto i forti venti. Si spera nella pioggia prevista per mercoledì anche in zone particolarmente aride dove non piove da mesi. Il “Camp Fire“, che ha ...