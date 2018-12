In mostra tutti gli accessori di Supreme anche quelli per Louis Vuitton

Un video unboxing mostra nel dettaglio tutti i set Funko Pop! di Fortnite : In attesa che i prodotti della linea Pop! di Funko dedicata a Fortnite possano finalmente essere acquistati su Amazon e in altri negozi, il canale YouTube russo "ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА" ha pubblicato questa settimana un nuovo video nel quale si effettua l'unboxing di tutte le statuette ispirate alle skin del celebre Battle Royale di Epic Games.Grazie al video possiamo quindi ...

Maria De Filippi mostra il frigo con i gelati a Fazio - Costanzo : 'Non sono tutti miei' : Maurizio Costanzo è stato tra i protagonisti della puntata dell’undici novembre di Che tempo che fa [VIDEO]. Nell’occasione il conduttore televisivo è intervenuto in collegamento dalla sua abitazione per presentare il libro ‘Il tritolo e le rose – I miei memorabili anni Novanta’. A sorpresa, in chiusura di intervista, Maria De Filippi ha raggiunto il marito con il quale ha dato vita ad un divertente siparietto. La presentatrice ha raccontato del ...

Atalanta - Gasperini mostra i muscoli : “a Bergamo faticano tutti - contro le big i miei ragazzi si esaltano” : L’allenatore dell’Atalanta ha parlato della vittoria ottenuta contro l’Inter, complimentandosi con i suoi ragazzi per la prestazione “Bergamo è un campo difficile un po’ per tutti, poi quando vengono le grandi c’è una atmosfera particolare che permette ai giocatori di fare prestazioni come quella di ieri“. Mauro Locatelli/LaPresse Spiega così la grande partita dell’Atalanta che ieri allo ...