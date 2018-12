In Inghilterra | ' L' Inter su Özil'

Togliere le tonsille ai bambini è inutile?/ Dall'Inghilterra : sette interventi su otto evitabili - IlSussidiario.net : Togliere le tonsille ai bambini spesso può essere inutile, lo dice uno studio Dall'Inghilterra. I ricercatori: '7 interventi su 8 sonoinutili'

Vrsaljko - infortunio in Inghilterra-Croazia : out al 27'. Ansia Inter : Ventisette minuti. È quanto è durata la partita di Sime Vrsaljko , impegnata nella sfida di Wembley tra Inghilterra e Croazia , valida per l'ultima giornata di Nations League. Il terzino destro dell'...

Amichevoli internazionali : tris Germania sulla Russia - Inghilterra senza problemi : Nella serata di Uefa Nations League, si sono giocate anche alcune interessanti Amichevoli internazionali. La Germania supera la Russia con un netto 3-0. Dopo 8 minuti, apre le danze l’ala del City Sané, che finalizza un’intuizione di Gnabry. Sule, sugli sviluppi di un corner, raddoppia battendo il portiere con un preciso tiro all’angolino. Poco prima dell’intervallo, il tris di Havertz chiude la gara. Lo stesso ...

Inghilterra-USA - l’ultima di Rooney in Nazionale : “non mi interessa né il 10 né la fascia - ecco cosa sogno” : L’ex giocatore del Manchester United non ha particolari richieste per la sua ultima gara con l’Inghilterra, solo di poter calpestare per qualche minuto il terreno di gioco di Wembley Domani sarà l’ultima gara di Wayne Rooney con la maglia dell’Inghilterra, il ct Southgate infatti permetterà a Wazza di salutare la propria Nazionale durante l’amichevole che i ‘Tre Leoni’ giocheranno contro gli Stati ...

Champions - Napoli e Inter fermano Psg e Barcellona : ma ora devono far punti in Inghilterra per prendersi gli ottavi : Non è stata la notte che sognavano. Non per l’Inter, che ha sofferto per ottanta minuti contro il Barcellona, è andata sotto nel finale ma è riuscita ad evitare una sconfitta che sarebbe stata tutto sommato meritata con l’ennesima rimonta. E nemmeno per il Napoli, che invece contro il Paris Saint-Germain ha giocato alla pari, ma ha rischiato di perdere e provato anche a vincere. Alla fine le due italiane di ritrovano con due pareggi: un doppio ...

Inghilterra - Principe saudita interessato all’acquisto del Manchester United : Quello tra Manchester United e Manchester City potrebbe diventare un derby tra proprietà arabe. Sembra, infatti, che le voci sul presunto interessamento del Principe ereditario Mohammad bin Salman per i Red Devils abbiano fondamento. Nonostante le prime smentite della famiglia Glazer, proprietaria del club, c’è in programma un viaggio dei vertici del club dell’Old Trafford proprio in Arabia saudita ad un evento organizzato dal ...