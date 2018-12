' Impianto a gas nel porto | dovrà essere scelta condivisa con la città'

Cornegliano Laudense - allerta dei sindaci sul maxi Impianto di gas : Cornegliano Laudense , Lodi, , 25 novembre 2018 - «L'attività del giacimento partirà solo quando sarà garantita la sicurezza dei lodigiani ». Per i sindaci del territorio interessati dalla presenza ...

Una startup produce l'alga del futuro recuperando il calore dell'Impianto di biogas : 'L'Economia Circolare - ha detto è l'unico modo per poter garantire un futuro alle nuove generazioni'. Il riuso del calore 'Spireat è una società che produce spirulina - ha spiegato proprio Idà - in ...

Da Forsu a biogas - tutto in un unico Impianto : Rimini, 9 nov. (AdnKronos) - Trattare i rifiuti e trasformarli in energia e in nuova materia prima, ottimizzando i tempi e riducendo gli spazi. Nello specifico, trattare la Forsu (frazione organica del rifiuto solido urbano) per la produzione di biogas, tutto in un solo macchinario. È la sfida che i

