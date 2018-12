Il Vino di Luca Messina a sostegno della ricerca su linfomi | mielomi e leucemie

Storia di Luca - 22enne skyrunner morto sul CerVino che continua a correre nei cieli : L'8 luglio dello scorso anno Luca non doveva essere su quella parete. Non così in alto, con le scarpette da trial, e senza alcuna attrezzatura. Doveva stare giù all'arrivo della gara Cervino X Trial, insieme al papà. Invece, tagliato il traguardo, non si è fermato, ha deciso di andare più in alto, da solo. Perché Luca guardava verso quella Capanna Carrel dal giorno prima, da quando era arrivato. Come se ...