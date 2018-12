Il terreno con villetta e piscina Le foto in tv contro Luigi Di Maio

Sequestrate aree con rifiuti nel terreno di proprietà della famiglia Di Maio : Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo con tecnici comunali e un rappresentante della famiglia del vicepremier. In corso accertamenti sugli immobili

I vigili sul terreno di Di Maio I controlli su dati catastali : Dopo il caso sollevato da ilGiornale sui presunti abusi edilizi della famiglia Di Maio, qualcosa comincia a muoversi. E così sono iniziati questa mattina gli accertamenti della Polizia municipale di ...

Skeleton – Coppa Intercontinentale di Igls : Schwärzer si migliora - perdono terreno Cecchini e Margaglio : Coppa Intercontinentale a Igls, passo avanti per Schwärzer mentre Cecchini e Margaglio perdono qualche posizione Piccolo passo avanti, ad Innsbruck, per Manuel Schwärzer nel secondo appuntamento consecutivo con la Coppa Intercontinentale di Skeleton: il 22enne si è classificato al quindicesimo posto scalando tre posizioni rispetto alla gara del giorno prima e confermando i problemi in fase di spinta. L’azzurro ha chiuso con un ...

Patria - prole e terra. Fai un figlio in più (il terzo) e lo Stato ti concede gratis un terreno da coltivare per i prossimi vent'anni : Un figlio in più può "valere" un terreno, in concessione esclusiva per i prossimi 20 anni. È quanto prevede una nuova misura aggiunta nell'ultima bozza della legge di Bilancio disponibile, ancora non inviata alle Camere. I terreni abbandonati potranno essere affidati in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021. La misura è volta a "favorire la crescita ...

Crotone - frana il terreno durante lavori a una condotta danneggiata : 4 morti : La tragedia ad Isola Capo Rizzuto: tra le vittime anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell'omonimo gruppo di strutture sanitarie nel Crotonese.

Trump-Russia - parla G. Chiesa : "Sarà guerra e l'Europa terreno di scontro" - : Perché proprio Trump si appresta a prendere una decisione così drastica nonostante la volontà più volte manifestata di un proficuo dialogo con Putin? " La politica di Trump è molto contraddittoria e ...

LookUp - la missione dei seminaristi di Molfetta : il racconto di sé è il terreno del dialogo e del coinvolgimento : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Conti correnti - rincari fino al 60% per assegni e contanti. Le banche tradizionali recuperano terreno su quelle virtuali : Si riduce la forbice della convenienza tra banche online e banche tradizionali. Il comparatore online Sostariffe ha confrontato il costo dei servizi bancari più comuni tra gennaio e ottobre 2018. Il ...

Rapimento di padre Maccalli in Niger. P. Porcellato : 'Ragioni economiche in un terreno fertile per i gruppi jihadisti' : Ne è contagiato anche il Niger, una nazione i cui cittadini rimangono tra i più poveri del mondo, a dispetto delle ricchezze della terra su cui camminano da secoli. Quali significati assume, oggi, la ...