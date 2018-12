Il terremoto fa tremare la casa | la fuga della famiglia registrata dalle telecamere | il

Torna a tremare la terra. Una scossa di terremoto mette in apprensione un’intera provincia. Ecco la situazione. : terremoto a Massa di Somma, oggi 29 novembre. Una lieve scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle ore 16.55 a cinque chilometri sud est del Comune in provincia di Napoli. L’Istituto di geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato la scossa avvenuta a due chilometri di profondità. Non si registrano danni a cose o persone. terremoto a Massa di Somma, oggi 29 novembre. Una lieve scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle ore 16.55 a ...