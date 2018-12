Il Segreto | anticipazioni 3-7 dicembre | una terribile vendetta

Il Segreto anticipazioni Spagnole : la messinscena di Maria e Gonzalo per incastrare Fernando : Esperanza e Beltran sono vivi e Gonzalo e Maria non hanno rotto, gli ultimi spoiler spagnoli fanno pensare ad un piano ben orchestrato per inchiodare Fernando.

Il Segreto anticipazioni : DON BERENGARIO è sposato con questa donna? : Trama divertente in arrivo nelle prossime settimane a Il Segreto ed il protagonista assoluto sarà don BERENGARIO (Miguel Uribe): il sacerdote, nelle puntate della telenovela in onda nei primissimi mesi del 2019, si troverà infatti ad avere a che fare con una strana “disturbatrice”. Stando a quanto segnalano le anticipazioni, tutto avrà inizio nel momento in cui arriverà a Puente Viejo la forestiera Magdalena (Milagros Moron): la ...

Il Segreto - una sanguinosa vendetta e una fuga misteriosa : anticipazioni trame dal 3 al 7 dicembre : Tribolazioni in quel di Puente Viejo: tutti vogliono fuggire dalla (finta) placida cittadina iberica che è lo sfondo su cui si dipanano tutte le intricate trame della soap opera spagnola Il segreto. Emilia e Alfonso riescono finalmente a dare adito al loro piano di sanguinosa vendetta contro il generale Pérez e quindi hanno bisogno un piano di fuga ma alla fine è Fernando a intervenire e a nasconderli momentaneamente nella sua villa. Dal canto ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 3 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 3 dicembre 2018: Fe, Emilia ed Alfonso hanno organizzato un piano per liberarsi definitivamente del generale Perez De Ayala. In particolare, Emilia e Alfonso salutano Matias e Marcela ma a loro non dicono nulla dei loro progetti… Qualcosa va storto nel piano: il generale non arriva all’appuntamento e si fa trovare a sorpresa davanti alla porta di casa di Emilia e Alfonso. Saul ha dei sospetti su ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando alla ricerca di Emilia e Alfonso - Irene preoccupata : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla bellissima e famosa serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto”. Nelle puntate che andranno in onda sull'emittente “Antena 3” la settimana prossima, il malvagio Fernando Mesia per dimostrare a Maria Castaneda di tenere veramente a lei se ne andrà via da Puente Viejo con l’intento di mettere in salvo i suoi ostaggi, ovvero Emilia e Alfonso. La giornalista Irene Campuzano invece dopo essere ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Emilia e Alfonso vengono rapiti in Francia : I Castaneda vengono rapiti in Francia dagli uomini di Perez, ma Maria scopre che dietro c'è lo zampino di Fernando.

Anticipazioni Il Segreto dal 3 al 7 dicembre : Emilia e Alfonso uccidono Pérez : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Emilia e Alfonso fuggono da Puente Viejo, Saul e Julieta arrestati Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che Emilia, con l’aiuto di Fe e Alfonso, decide di mettere finalmente in atto il piano che la porterà a liberarsi una volta per tutte di Pérez. I programmi di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 3 al 7 dicembre: Emilia e Alfonso uccidono Pérez ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : ESPERANZA e BELTRAN sono vivi : Grande rivelazione nella puntata de Il Segreto andata in onda in Spagna giovedì 29 novembre 2018 su Antena 3: Maria Castañeda (Loreto Mauleon) ha infatti svelato all’ex marito Fernando Mesia (Carlos Serrano) che i piccoli ESPERANZA e BELTRAN non sono morti, come invece lei e Gonzalo Castro (Jordi Coll) avevano fatto credere a tutti quanti! Se avete seguito i nostri precedenti post di anticipazioni sulle vicende ambientate a Puente Viejo, ...

Anticipazioni - Il Segreto : Julieta teme che Prudencio abbia ucciso Saul : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, si soffermano su Julieta Uriarte interpretata dall'attrice Claudia Galan. La ragazza, infatti, sarà disposta a tutto pur di scoprire chi ha posto fine alla vita di Saul. Per questo motivo deciderà di fare l'amore con Fernando Mesia, tanto da scoprire una prova che ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : la misteriosa alleanza tra Fernando e Gonzalo : Fernando e Gonzalo, da sempre acerrimi nemici, si schierano dalla stessa parte. Quale sarà il fine del pericoloso duo?

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 30 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 30 novembre 2018: Prudencio si reca a casa di Julieta e le offre nuovamente il suo aiuto… Carmelo se la prende con Severo, che non ha rivelato i suoi sentimenti a Irene e ne ha causato la partenza da Puente Viejo… La richiesta di aiuto di Prudencio è soggetta ad alcune condizioni e così Julieta rifiuta… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il Segreto anticipazioni : JULIETA fa l’amore con FERNANDO ma poi… : Nelle prossime puntate de Il Segreto assisteremo alla momentanea uscita di scena di Saul Ortega (Ruben Bernal): com’è infatti già noto, il ragazzo verrà apparentemente ucciso dal fratello Prudencio (Josè Milan) durante una disperata fuga dal carcere, luogo dove era rinchiuso per essersi preso l’intera colpa dell’omicidio di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido). Il Segreto anticipazioni: SAUL MUORE? PRUDENCIO gli spara ...

Il Segreto anticipazioni 29 novembre 2018 : Emilia e Alfonso pronti a vendicarsi di De Ayala : Raimundo si allea con Fernando Mesia mentre Emilia seduce il generale...per prendersi la sua vendetta.

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 29 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 29 novembre 2018: Fernando Mesia offre a Raimundo il suo aiuto per annientare il Generale. Le nozze di Isaac ed Elsa vengono sconvolte da dei criminali armati di fucili, che arrivano in chiesa sparando sugli sposi e sugli invitati… Emilia seduce il Generale e gli dà appuntamento in un posto isolato per il tardo pomeriggio del giorno seguente… Matias è certo che i suoi genitori attueranno ...