Il Piemonte per immagini | Biella | Burcina | Oropa e Ricetto di Candelo in

A Torino l'EcoForum per l'Economia Circolare del Piemonte : L'Italia vanta già tante esperienze di successo di economia Circolare e di riuso, praticate da Comuni, società pubbliche o miste e imprese private che possono consentirci di assumere una vera e ...

Spritz e preservativi gratuiti per parlare ai giovani di Aids - l’idea della Regione Piemonte : “Se (S) So mi diverto”: si intitola così l’incontro organizzato dall’assessorato regionale alle Politiche giovanili della Regione Piemonte in occasione della giornata contro HIV del primo dicembre. Ai giovani che parteciperanno sarà offerto un aperitivo gratuito e saranno distribuiti gadget e preservativi.Continua a leggere

Visita del vescovo Giuseppe Piemontese. "Operiamo per un fine comune" : Come annunciato , nella mattinata di giovedì 29 novembre monsignor Giuseppe Piemontese, vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia ha incontrato il questore di Terni Antonino Messineo e il personale ...

Piemonte - valanga al Sestriere : paura per alcuni escursionisti : Una valanga si è staccata dal Colle della Rognosa, sopra al Sestriere , nel Torinese. Due persone sono riuscite a mettersi in salvo da sole, secondo quanto hanno fatto sapere i soccorsi. In azione ...

Zuppa di riso - latte e castagne : una ricetta ideale Piemontese per l'autunno : La cucina tradizionale piemontese, oltre a trarre le sue origini dalle tradizioni della corte dei Savoia e dalle abitudini gastronomiche delle classi contadine, è anche influenzata dalla cucina francese e da quelle di altri paesi limitrofi al Piemonte. Essa presenta piatti molto variegati tra loro, sia per quanto riguarda l'utilizzo degli ingredienti, sia per i vari livelli di complessità di realizzazione. Nonostante le ricette di questa cucina ...

Maltempo Piemonte : da domani “marcato calo delle temperature e piogge” : “La presenza di un debole promontorio anticiclonico esteso dal Mediterraneo centrale fino al Mare del Nord garantisce sul Piemonte tempo stabile per la giornata odierna, seppure caratterizzato da nuvolosità irregolare e locali foschie in formazione in serata sulle pianure. Da domani un vortice depressionario in progressivo avvicinamento dalla Siberia verso il Mar Mediterraneo apporterà sulla regione flussi di aria fredda e umida ...

Pernigotti - la Regione Piemonte valuterà di comprare marchio e stabilimento : Torino, 14 nov., askanews, - La Regione Piemonte, attraverso la finanziaria FinPiemonte, verificherà 'la possibilità di acquisire dalla Toksoz il marchio Pernigotti, i suoi brevetti e lo stabilimento ...

Maltempo Piemonte : danni per circa 300mila euro - verifiche in corso : “Una prima stima dei danni causati dall’ultima ondata di Maltempo in Piemonte, effettuata sulla base delle ordinanze sindacali esaminate, è all’incirca di 300 mila euro: tuttavia va precisato che non si ha ancora una quantificazione precisa”: lo ha reso noto l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Francesco Balocco, in risposta all’interrogazione del consigliere di Liberi e Uguali, Valter Ottria che chiedeva informazioni sulla ...

Maltempo Piemonte : danni stimati per 300mila euro : “Una prima stima dei danni causati dall’ultima ondata di Maltempo in Piemonte, effettuata sulla base delle ordinanze sindacali esaminate, è all’incirca di 300 mila euro: tuttavia va precisato che non si ha ancora una quantificazione precisa”. È quanto comunicato in aula, nell’ambito del question time, dall’assessore alla Difesa del suolo, Francesco Balocco in risposta all’interrogazione del consigliere ...

Maltempo Piemonte : riapre la strada provinciale per Colloro : riapre domani la strada provinciale che da Premosello Chiovenda sale a Colloro, frazione alta del paese ossolano dove abitano 200 persone. La riapertura e’ possibile grazie agli interventi di bonifica sulla frana caduta giorni fa a causa delle piogge intense che hanno colpito il Verbano Cusio Ossola. L'articolo Maltempo Piemonte: riapre la strada provinciale per Colloro sembra essere il primo su Meteo Web.

La Riserva Bianca di Limone Piemonte è pronta per il prossimo grande evento : La Riserva Bianca di Limone Piemonte è pronta per il prossimo proprio evento di presentazione e promozione 2018! Dopo il successo del tour italo-francese organizzato questa estate in 13 Città, la ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità per il Lago Maggiore e il Lago d’Orta : Sono in progressivo miglioramento le condizioni Meteo su tutto il Piemonte. Lo rileva Arpa che conferma l’Allerta Meteo gialla solo sulla zona del Lago Maggiore e del Lago d’Orta, tra Novara e Verbania, per rischio residuo di locali allagamenti. Fino a domani, inoltre, sono previste precipitazioni generalmente deboli, più persistenti sulle zone al confine con la Liguria e la Lombardia. L’Aipo, intanto, fa sapere che i ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : “Non avvicinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : attivato satellite per seguire l’emergenza : attivato il monitoraggio satellitare per seguire la piena del Po. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che, in considerazione del persistere delle precipitazioni sul Nord, ha attivato l’Agenzia Spaziale Italiana e Fondazione Cima per seguire gli effetti della piena del Po che sta interessando in queste ore il Piemonte e sta raggiungendo i livelli di guardia a Torino. Il monitoraggio satellitare consentira’, grazie ai ...