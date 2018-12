huffingtonpost

: 'In Polonia le donne sono state da sempre protagoniste nella società. Ora la situazione si inverte e si mettono in… - welikeduel : 'In Polonia le donne sono state da sempre protagoniste nella società. Ora la situazione si inverte e si mettono in… - HuffPostItalia : Il Pd ritorni ad essere il Pds, senza ipocrisia - thanksyou12 : @inviaggioconmo @untrolleyperdue @cittameridiane @panannadiviaggi @viaggimperfetti @VoceDelVerboPar @sscinic… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Dunque, e' ormai quasi un giudizio comune, al di là della sempre più prevedibile nuova formazione politica di Matteo Renzi. Ovvero, il futuro del Pd non potra' cheun rinnovato Pds. E questo non solo perché i 3 candidati più accreditati per la segreteria nazionale del partito arrivano dalla filiera tradizionale del Pci/Pds/Ds. Ma per il semplice motivo che le due parole d'ordine del "nuovo corso" del futuro Pd sono da un lato quella di "rifondare la sinistra" e, dall'altro, esaltare la discontinuità netta nei confronti di Renzi e del renzismo. Certo, e' decisamente curioso prendere atto che dopo 4 lunghi anni di sostanziale servilismo e di convinta subalternità a Renzi e al renzismo, improvvisamente e misteriosamente dopo il voto del 4 marzo questi infaticabili laudatori hanno riscoperto il "brutto carattere" dell'ex capo del Partito ...