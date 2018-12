Il ' partito di Renzi' sta prendendo forma

agi

(Di domenica 2 dicembre 2018) Allargare il fronte anti-sovranista partendo dalDemocratico e aggregando forze sociali e politiche deluse dal centro destra: a questo starebbero lavorando senatori vicini a Matteo Renzi. Stando a quanto viene riferito da fonti parlamentari del Senato, al momento non si può nemmeno parlare di una vera e propria operazione politica ma di una ipotesi di lavoro. Fonti a lui vicine spiegano che Renzi non ha alcuna intenzione di mettere su casa con fuoriusciti da Forza Italia. Il senatore di Firenze non ha ancora deciso, ma "se una cosa nuova nascerà sarà nuova davvero", viene aggiunto. Una linea che sembra confermata dalle dichiarazioni di un senatore molto vicino all'ex premier come Andrea Marcucci.Lasciando il seminario di LibDem a Pescara, Marcucci ha rivolto all'uditorio una sorta di appello alla mobilitazione: "Per contrastare ...