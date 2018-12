il Papa | Una candela accesa per i bambini dell' amata Siria

Papa Francesco : “Omosessualità nel clero è qualcosa che mi preoccupa - una questione seria” : L’omosessualità nel clero e all’interno delle mura dei conventi “è qualcosa che mi preoccupa“, “è una questione molto seria” e occorre più attenzione ai candidati nei seminari. “Nelle nostre società sembra addirittura che l’omosessualità sia di moda e questa mentalità, in qualche modo, influisce anche sulla vita della Chiesa”. Lo dice Papa Francesco nel libro intervista con il sacerdote claretiano Fernando ...

Papa Francesco : "Chiese vuote? Vendiamole per dare una mano ai poveri" : Papa Francesco ha messo in campo l'ipotesi di vendere le chiese, nel caso questo gesto risultasse utile a fornire ausilio alle persone meno fortunate. La posizione del pontefice argentino, com'è naturale che sia, sta facendo discutere negli ambienti cattolici.Uno dei pericoli che viene evidenziato riguarda il fenomeno relativo all'abbattimento degli edifici di culto, specie nel nord dell'Europa, seguito dalla sostituzione di luoghi sacri con ...

Scrive una lettera a papà in paradiso e le poste britanniche gli fanno avere la risposta : «Alcune settimane fa mio figlio di 7 anni ha inviato questa lettera a suo padre in paradiso e oggi abbiamo ricevuto una gentile risposta dal postino. Non so dire quanto lo ha emozionato sapere che suo padre aveva avuto il suo biglietto». A raccontare questa storia con un post su Facebook è Teri Copland, la mamma del bimbo inglese, che ringrazia la Royal Mail. «Non era fra i vostri compiti», Scrive, «fare questo sforzo, potevate ignorare la ...

Bambino invia una lettera al papà “in paradiso” - la risposta delle Poste è commovente : "Signor postino, può portare questa in Paradiso per il compleanno del mio papà? Grazie”. Questa la frase che Jase Hyndman, un Bambino di 7 anni che vive in Scozia, ha scritto sulla letterina da recapitare al papà scomparso da qualche anno. La busta è stata 'consegnata' e il piccolo ora è felicissimo.Continua a leggere

Il figlio invia una lettera al papà morto : la Royal Mail gli consegna una risposta bellissima : Jase Hyndman vive in Scozia , e ha perso il papà quattro anni fa . Il piccolo, che oggi ha 7 anni , ha deciso di invare al genitore morto una cartolina di auguri per il suo compleanno. E non si ...

Bambini oltre le sbarre per giocare in carcere "una partita con papà" : Torna per il quarto anno consecutivo l'iniziativa - unica in Italia e in Europa - della onlus Bambinisenzasbarre, che si...

Il Papa : il Decalogo non è una serie di divieti ma vita nuova : Infatti, cercare la propria realizzazione negli idoli di questo mondo ci svuota e ci schiavizza, mentre ciò che ci dà statura e consistenza è il rapporto con Lui che, in Cristo, ci rende figli a ...

Milano - il Tribunale ordina la trascrizione dell’atto di nascita di due gemelle che hanno due papà : “Oggi siamo felici. Anche se resterà per sempre la ferita di esser dovuti passare da qui”. Da qui è il Tribunale di Milano dove due papà hanno dovuto battersi contro il Comune di Milano per la trascrizione dell’atto di nascita delle figlie: due gemelle nate meno di un anno fa in California. L’ufficiale di Stato civile del Comune di Milano dovrà fare quello che aveva rifiutato. Le due piccole sono nate grazie alla ...

Ballo dei Lunapop è diventato papà : il messaggio di Cremonini : Che fine ha fatto Ballo dei Lunapop? Il tempo passa e tutti prima o poi trovano un lavoro serio o mettono su famiglia. Infatti è questo quel che è successo a Nicola Balestri in arte Ballo, storico bassista dei Lunapop, la band più amata e seguita dalle teenagers. Assieme a Cesare Cremonini portavano sul palco […] L'articolo Ballo dei Lunapop è diventato papà: il messaggio di Cremonini proviene da Gossip e Tv.

Il Papa : il consumismo è una malattia psichiatrica : Di fronte alle statistiche della povertà nel mondo, ai bambini che muoiono di fame, che non hanno da mangiare, non hanno le medicine, tanta povertà che si sentono tutti i giorni nei telegiornali e ...

SFREGIATA CON L'ACIDO/ Il Papa le chiede perdono : in una carezza la vittoria del bene - IlSussidiario.net : Filomena Lamberti, SFREGIATA con L'ACIDO dall'ex compagno, l'11 giugno scorso ha ricevuto una lettera di Francesco in cui il Papa le chiedeva scusa.

'Voglio riabbracciare mia figlia prima di morire' : papà realizza ultimo desiderio grazie a una raccolta fondi : Jarred Thompson si è spento a soli 27 anni. Nel 2017 ha scoperto di avere un cancro, ma grazie alle cure le sue condizioni di salute erano migliorate e l'uomo sembrava sulla via della guarigione tanto ...

Pattinaggio artistico - Internatiounaux De France 2018 : Papadakis e Cizeron incantano nella rhythm dance : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron non fanno sconti nella rhythm dance degli Internationaux De France, sesta tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. Di fronte al proprio pubblico di Grenoble, i Francesi hanno dettato legge al grande debutto stagionale, ritardato a causa di un fastidio alla spalla del 24enne. I vicecampioni olimpici e Campioni del Mondo sono stati premiati con un notevole 84.13 (45.12 per gli elementi tecnici e ...

Raz Degan : “Nel mio cuore c’è solo una Paola e resterà per sempre. Mi manca essere papà" : "Nel mio cuore c'è solo una Paola e resterà per sempre. Basta". La storia d'amore tra Paola Barale e Raz Degan sembrava esser solida, ma da qualche anno i due non fanno più coppia fissa. Un legame così importante è però difficile da dimenticare e il modello israeliano, ospite al Maurizio Costanzo Show, ne ha ribadito l'importanza. Dopo la Barale, sembra non aver più avuto una relazione importante, ...