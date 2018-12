Il grave deficit del capitale umano

MEF - Giovanni Tria : 'Avrei preferito un livello di deficit/PIL più basso per la manovra' : Ospite della Giornata dell'ottimismo, organizzata dal quotidiano 'Il Foglio', Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha espresso le sue opinioni e valutazioni a proposito della manovra finanziaria [VIDEO], soffermandosi in particolare sui problemi interni e sugli scenari futuri dell'Unione Europea. Intervistato da Claudio Cerasa, egli ha ammesso: E' chiaro che si poteva puntare ad un livello di deficit/PIL più basso, questo lo avrei preferito ...

Spread - Visco : rischio grave. Tria : siamo oltre Grande Depressione - deficit è responsabile : ... nell'immediato, per prevenire un aggravamento delle difficoltà con una strategia adeguata fatta non soltanto di interventi finanziari, ma anche di misure che incidano nell'economia reale». Cdp non è ...

Spread - Visco : rischio grave. Tria : siamo oltre Grande Depressione - deficit è responsabile : Alla 94esima Giornata del Risparmio il governatore di Bankitalia mette in guardai dagli effetti su imprese, famiglie e Stato dell’aumento dei tassi d’interesse. Sull’incremento dello Spread pesa anche il rischio di un’uscita dall’Unione Europea...

E se… il deficit commerciale tra Cina e Stati Uniti non fosse un grave problema? : Durante la campagna elettorale del 2016, l’allora candidato alla Casa Bianca Donald Trump non ha fatto mistero delle sue preoccupazioni in merito al surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti, ovvero del deficit commerciale americano nei confronti di Pechino. Gli Stati Uniti esportano relativamente poco verso la Cina, ma d’altro canto importano molti beni di consumo cinesi, come per esempio le lampadine a Led (quasi ogni ...

'Mi fa rispondere?' Tra di Maio e una giornalista è scontro sul deficit (VIDEO) : Luigi Di Maio conferma che il rapporto del Governo Conte e dei suoi esponenti con i giornalisti non è certo ottimale. A Berlino il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è stato protagonista di uno scontro dialettico con una giornalista di Repubblica in merito alla questione deficit. Un confronto in cui, pur non venendo mai a mancare [VIDEO]il self control di entrambi, si è un certo senso evidenziato quanto le domande della cronista ...

Di Maio vuole imitare la Francia sul deficit - ma l'Italia è un Paese diverso : A margine della riunione che lo vedeva impegnato a palazzo Chigi con il ministro dell'economia Tria e col premier Conte, il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha trovato il tempo per rispondere ad alcuni followers su Instagram, assicurando che nella manovra [VIDEO] sara' presente l'aumento delle pensioni minime a 780 euro e non vi sara' invece alcun taglio, neppure minimo, alla sanita'. Come ciò sara' possibile, Di Maio ce lo dice invece ...