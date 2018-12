Il format delle “week” applicato al Natale dura un mese Ecco perché

Moto2 e Moto3 2019 - stesso format delle qualifiche della MotoGP : Dal prossimo anno non ci saranno più differenze, nel format delle qualifiche di Moto2, Moto3 e MotoGP, come comunicato ufficialmente da Dorna dopo un incontro tra Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna,, Paul ...

Consulenti - guide - informatici - formatori e wedding planner : è boom delle nuove professioni : «Il nostro obiettivo - spiega la presidente di Confcommercio professioni, Anna Rita Fioroni - è di affermare un nuovo protagonismo per il lavoro autonomo professionale nell'economia della conoscenza ...

“La canapa - un’opportunità sostenibile” : ad Acquaviva delle Fonti (BA) un incontro informativo : Fornire alla cittadinanza, alle scuole e agli operatori del mondo agricolo una prima informativa sulle caratteristiche della canapa e sulla filiera collegata, questo l’obiettivo dell’incontro “La canapa – un’opportunità sostenibile” in programma sabato 10 novembre 2018 presso la Sala Anagrafe del comune di Acquaviva delle Fonti (BA). Il convegno organizzato dalla “Laverdevia”, associazione che si adopera per individuare e valorizzare i punti di ...

GreyEnergy è una delle minacce più pericolose per i sistemi informatici - può mettere KO anche le centrali elettriche : Un attacco informatico può mettere fuori uso le centrali elettriche? La risposta è sì, e senza voler fare allarmismo, ci sono strumenti così sofisticati da permetterlo, se finiscono nelle mani sbagliate. Siamo abituati a sentir parlare di offensive digitali che hanno portato al furto di dati degli utenti, a volte al prelievo forzato di informazioni secretate. Ma un malware (un software malevolo) può anche mettere KO una centrale elettrica. È già ...

Il Garante diffida Sky : "Informate gli abbonati delle novità nell'offerta calcio e del diritto di recedere" : ROMA - Bacchettata del Garante per le Comunicazioni, dell'AgCom, sulle dita di Sky. Il Garante invia una formale diffida alla emittente a pagamento, che ha violato i diritti dei consumatori con la sua ...

"Dalla Russia attacco informatico contro l'Agenzia per la proibizione delle armi chimiche" : ... in una dichiarazione comune, affermano: 'Questo tentativo di accedere al sistema di sicurezza di una organizzazione internazionale che opera per eliminare dal mondo le armi chimiche dimostra che il ...

F1 - sorprendente proposta nello Strategy Group : il format delle Qualifiche rischia di essere stravolto : Nell’ultima riunione dello Strategy Group si è discusso di modificare il format delle Qualifiche, inserendo anche una Q4 a cui accederebbero solo otto vetture Il format delle Qualifiche rischia di cambiare, è quanto emerso nel corso dell’ultima riunione dello Strategy Group. Si è discusso infatti dell’introduzione di una nuova Q4, a cui potrebbero accedere solo otto vetture. Photo by Miguel MEDINA / AFP Una situazione ...