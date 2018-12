Il destino degli uomini film al cinema: cast, recensione, curiosità

cubemagazine

: Barisoni:'Renzi e Gentiloni furono accusati di regalare soldi alle banche, ma in realtà l'Italia destinò alle banch… - pietroraffa : Barisoni:'Renzi e Gentiloni furono accusati di regalare soldi alle banche, ma in realtà l'Italia destinò alle banch… - Gabriel54258751 : RT @laperlaneranera: L'Ennesimo Abuso della Fiducia Elettorale. Una volta eletti 'Salgono in Cielo' ragione che pone l'infausto destino con… - GretaSalve : Nella vita accade come nel gioco degli scacchi: noi abbozziamo un piano, ma esso è condizionato da ciò che si compi… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ilè uno deialinuscita nelle sale lunedì 3 dicembre, in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEIlal: scheda eGENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Leonardo Tiberi: Andrea Sartoretti, Marta Zoffoli, Ralph Palka, Pietro Genuardi DURATA: 71 Minuti Ilal: trama Alle prime luci dell’alba un Mas, un grosso motoscafo, sfreccia veloce sull’acqua. Improvvisamente attorno a lui arrivano bombe.aerei tedeschi stanno bombardando Portoferraio, nell’Isola d’Elba. È il 16 settembre 1943. Le bombe non centrano lo scafo ma lo spostamento d’aria fa sbalzare in acqua un marinaio che, semisvenuto, ...