Il concorso abilita circa 1750 guide turistiche esaminate solo sulla regione Puglia

concorso 2018 e abilitazione Isef : lo studio Santonicola risponde : Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dallo studio legale Santonicola , nella quale forniremo – di volta in volta – una consulenza legale gratuita ai nostri lettori. Se vorrete sottoporci i vostri quesiti legali, potrete scriverci al seguente indirizzo: legale@scuolainforma.it. risponde remo nel più breve tempo possibile in questa sezione. Di seguito, pubblichiamo le risposte ai due quesiti pervenutici nella settimana appena trascorsa, ...

Scuola - concorso riservato docenti abilitati ultime notizie : il CdS chiude la porta ai ricorrenti non abilitati : Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il sindacato Flc-Cgil Scuola rende noto come il Consiglio di Stato abbia rigettato la richiesta di numerosi ricorrenti senza il titolo di abilitazione (laureati, insegnanti tecnico-pratici, dottorati di ricerca etc…) di poter partecipare al concorso riservato ai docenti abilitati , indetto con il Decreto Direttoriale 85 del 1° febbraio 2018. concorso riservato abilitati : il Consiglio di ...

I motivi del no del Consiglio di Stato all’ ammissione con riserva dei non abilitati al concorso riservato : Il Consiglio di Stato, con la discussione delle cautelari di ieri, ha scritto un nuovo capitolo sulla vicenda dell’ammissione al concorso riservato agli abilitati. La data del 20 Settembre rappresenta adesso uno spartiacque tra chi ha ottenuto l’ammissione con riserva al concorso riservato e chi invece si è visto rimandare la decisione alla sentenza del merito del Tar che non potrà arrivare prima del pronunciamento della Consulta. Il ...