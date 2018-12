Ibrahimovic stila la sua Top 11 | tanta Serie A | il suo possibile prossimo allenatore e

calcioweb.eu

: #Ibrahimovic stila la sua Top 11: tanta #SerieA, il suo possibile prossimo allenatore e una sorpresa - CalcioWeb : #Ibrahimovic stila la sua Top 11: tanta #SerieA, il suo possibile prossimo allenatore e una sorpresa - infoitsport : Ibrahimovic stila la Top 11 della sua carriera: quanta Juve! - Fabio64535537 : RT @ilbianconerocom: #Ibrahimovic stila la Top 11 della sua carriera: quanta #Juve! -

(Di domenica 2 dicembre 2018) La Top 11 personalel’aveva giàta nel 2014, ma lo svedese ha avuto qualche ripensamento e ha deciso di riproporla. Ovviamente ciò che non è cambiato è il riferimento centrale in attacco, dove l’ex Milan continua ad essere fedele all’autoreferenzialità e preferisce continuare a schierarsi. La sorpresa è data dalla presenza di Leo Messi con cui il centravanti non ha mai avuto un ottimo rapporto. Ci sono anche le riserve e, tra queste, c’è anche Rino Gattuso, colui che potrebbe essere il suo. Come titolari Ibra ha preferito Xavi, Vieira e Nedved. Di seguito la formazione ideale della punta svedese, schierata con un 4-3-3: Buffon; Thuram, Thiago Silva, Nesta, Maxwell; Xavi, Vieira, Nedved; Messi,, Ronaldinho. In panchina trovano posto Julio Cesar, Cannavaro, Iniesta, Seedorf e il già citato Gattuso.SCARICA ...