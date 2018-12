I più pagati del 2018 nel mondo dello sport

Lavori più pagati in Italia nel 2018 : la sorprendente classifica delle professioni del futuro : Tale lista, alquanto curiosa per certi versi, vi sarà utile anche per farvi capire quella che sarà la futura direzione del mercato del mondo del lavoro. In più, tenete conto che le professioni ...

Sport e business : i calciatori più ricchi di Roma e Lazio e i campioni più pagati al mondo : Che attorno al mondo dello Sport girino tantissimi soldi, è un fatto noto a tutti. Altrettanto conosciuto è il fatto che ci siano differenze abissali tra uno Sport e l’altro in termini di sponsorizzazioni e compensi per gli atleti. La scorsa settimana, proprio quando il nostro campionato si è fermato per gli impegni della Nazionale, è saltata alla nostra attenzione una infografica molto ben fatta e dettagliata, pubblicata dal sito Sportmaniaci, ...

Chi sono gli atleti più ricchi del mondo e quali sono gli sport più pagati? : C'è un settore che sembra non conoscere crisi, dove le opportunità di business sono in crescita e coinvolgono tante persone in tutto il mondo: lo sport, inteso non solo come partite, match, trofei e campionati, ma anche come sponsor, gossip, diritti di trasmissione esclusivi. Grazie a un'infografica, fornita da sportmaniaci e ...

Industriali battono banchieri : ecco i 50 manager più pagati in Italia nel 2017 : Sergio Marchionne, l’ex amministratore delegato di Fca-Fiat Chrysler somparso il 25 luglio scorso, è stato il manager più pagato lo scorso anno davanti a Flavio Cattaneo. Nella graduatoria del 2017 hanno perso posizioni i banchieri. Hanno fatto passi avanti uomini e donne (poche) dell’industria, dei servizi, del lusso...

Ma quanto guadagna Paolo Bonolis? Il presentaore tra i piu` pagati della televisione italiana : Pare proprio che sia Paolo Bonolis il ricchissimo della televisione italiana ed è tra i primissimi posti nella classifica dei conduttori più pagati. Secondo SnapItaly, il 57enne romano percepirebbe 40mila euro per ogni puntata dell'amatissimo quiz show di Canale 5 Avanti un Altro e considerando anche il fatto che quest'anno è al timone anche di Scherzi a parte, sembra che la cifra intascata in un solo anno si aggiri intorno ai 6 milioni di euro. ...

Paolo Bonolis tra i più pagati della televisione italiana : ecco quanto guadagna all'anno : FUNWEEK.IT - Pare proprio che sia Paolo Bonolis il Paperon de Paperoni della televisione italiana e figuri al primo posto nella classifica dei conduttori più pagati: quanto guadagna il presentatore di ...

Boxe - Mayweather torna per una esibizione 'I 9 più pagati di sempre' : ROMA - 'Ho intenzione di combattere con quel ragazzo per nove minuti, ma sarà la sfida di esibizione, la meglio pagata di tutti i tempi'. Floyd Mayweather, dopo una serie di conferme e smentite, ...

La classifica dei 10 sportivi più pagati del mondo - : McGregor è uno dei lottatori più famosi dell'MMA, lo sport di combattimento full contact. Dopo molta gavetta è diventato una vera star dei ring di tutto il mondo. Adesso, tra sponsor e premi per gli ...

Cies - ecco la top 10 dei calciatori più pagati al mondo : non c'è Ronaldo : L'Osservatorio sul calcio ha stilato una classifica dei 10 calciatori più pagati al mondo: nella top 10 manca a sorpresa Ronaldo

Eurostat - al Sud ci sono più lavoratori extracomunitari che italiani - ma sono pagati meno : Un rapporto realizzato da Eurostat spiega che in Italia il numero degli occupati extracomunitari, in alcune regioni del Sud, supera quello degli italiani. In particolare, questo avviene in Puglia, in Calabria, in Sardegna, in Sicilia, ma soprattutto in Campania dove la differenza è addirittura del 16%. Non vale lo stesso però per gli stipendi: quelli dei cittadini non comunitari, infatti, rimangono sotto la media nazionale.Continua a leggere

Influencer più pagati : chi sono e quanto guadagnano? : Che servissero decine di migliaia di dollari per essere promossi sulla pagina Instagram di una celebrità nota in tutto il mondo era un dato certo, ma chi avrebbe mai immaginato che alcuni di loro potessero raggiungere un tariffario così alto tale da toccare il milione di dollari per un solo post? A riportare alcuni dati interessanti sugli Influencer più famosi e ricchi di Instagram rivelando anche il costo medio per post pubblicato sulla loro ...

Inps : medici pagati in più se tagliano prestazioni e invalidità : ... il cittadino che si vede revocare o negare un beneficio , ad esempio l'invalidità civile, potrebbe legittimamente dubitare che il dottore abbia agito secondo "scienza e coscienza" come dovrebbe fare ...

Vieni da Me - il programma di Caterina Balivo sempre più identico allo show di Ellen De Generes. Ma i diritti vengono pagati? Abbiamo chiesto alla Rai - ecco com’è andata : C’è un nuovo spazio a Vieni da me e si chiama il tè delle principesse. Abbiamo due gemelline come inviate speciali e in quanto principesse possono andare dove vogliono in tutto il mondo e fare le domande che vogliono a personaggi famosi”, così Caterina Balivo annuncia l’ingresso in studio delle piccole Camilla e Corinne. A Vieni da me viene trasmessa la prima intervista delle baby principesse ad Albano Carrisi. Indirizzate ...