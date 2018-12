I libri dei politici riusciranno a portare i cittadini alle urne o a spostare voti?

Le novità dei libri della settimana 24 novembre 2018 con VelvetMag : ... l'autobiografia della ex First Lady Michelle Obama, che potrebbe candidarsi alle presidenziali Usa del 2020; la lotta di uomo per la sopravvivenza nella prigione più spietata del mondo; i bastardi ...

Calabria : la Commissione regionale Pari Opportunità regala dei segnalibri con la scritta 'rispetto verso la donna' : ... dal momento del suo insediamento, vede la Commissione regionale Pari Opportunità vicina al mondo dei ragazzi, abbiamo pensato di distribuire alle quinte classi superiori della Regione Calabria ...

BookCity Milano 2018 : ecco tutti gli eventi da seguire della grande festa dei libri : Prosegue domani, venerdì 16 novembre, BookCity Milano 2018, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell’editoria. Tra gli appuntamenti della giornata, nelle sale del Castello Sforzesco: “Cristianesimo: esperienza di libertà” con il Cardinale Angelo Scola, Piero Bassetti, Ferruccio de Bortoli e Luigi Geninazzi; dedicati a Vivian Maier “La fotografa nascosta. La voce ritrovata di Vivian Maier” con Christina ...

BookCity Milano. Festa partecipata dei libri - degli autori - dei lettori e dell’editoria : Prosegue domani, venerdì 16 novembre, BookCity Milano 2018, la grande Festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell’editoria.

Alla Biblioteca Nazionale nasce il fondo dei libri di Pino Rauti : Le carte, i libri, i documenti di Pino Rauti, segretario del Movimento sociale italiano e leader di una destra 'di sinistra' che spiazzava gli schemi classici della prima Repubblica soprattutto per la ...

Les petits mots - a St-Pierre torna il festival dei libri : ... tutte ovviamente a misura di bambino: si passa dalla paura, dal bullismo, per arrivare all'importanza della vittoria, sconfitta e sacrificio nello sport passando per le grandi scoperte che hanno ...

Antartide - scienziato accoltella il collega : “Mi rivelava sempre la fine dei libri gialli” : Entrambi appassionati lettori di romanzi gialli, a quanto si apprende il 52enne Oleg Beloguzov sarebbe stato accoltellato al petto dal collega Sergey Savitsky per aver rivelato la fine di un libro giallo per l'ennesima volta. Il 52enne è ricoverato in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Il collega spoilera il finale dei libri - ricercatore lo prende a coltellate : Vivere isolati dal mondo e a stretto contatto giorno e notte può far saltare i nervi e certi scherzi possono rivelarsi poco graditi. Drogato alla guida, si schianta e abbandona l'amico morto in ...

Primo caso di arresto in Antartide : scienziato accoltella il collega che svelava il finale dei libri gialli : In Antartide c’è stato il Primo arresto per tentato omicidio: lo scienziato russo Sergey Savitsky, di 55 anni è finito in manette per aver accoltellato il collega Oleg Beloguzov, 52 anni. I due scienziati, al lavoro per sei mesi fianco a fianco nel freddo e isolato Antartide, avevano l’abitudine a fine giornata di leggere libri gialli. Beloguzov, però, aveva trovato un altro modo per svagarsi dalla noia polare: rivelava a Savitsky ...

Mattarella : essenziali l'equilibrio dei bilanci e la tutela del risparmio : “I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all’equilibrio dei bilanci pubblici – espressamente richiamato dalla Costituzione – è condizione essenziale dell’esercizio della effettiva sovranità del Paese”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel telegramma inviato al presidente ...

Milano. Torna il baratto dei libri per grandi e piccini al CAM Verro : Il Comitato Vigentino x Milano, con il patrocinio del Municipio 5, invita la cittadinanza sabato 10 novembre dalle ore 15:00

libri tattili per stimolare i sensi dei bambini : comunicato stampa : Libri tattili per educare i bambini all’uso dei cinque sensi attraverso il Crowdfunding su Eppela per l’associazione culturale ‘Le carlotte’ all’interno della call lanciata da Fondazione Carispezia. Una serie di Libri tattili per educare i bambini all’uso dei cinque sensi. Questa l’idea dell’associazione culturale spezzina ‘Le Carlotte’, ispirata all’eredità di Bruno Munari. Libri, quelli ideati da Antonella, Daniele e Sara, dall’alto costo di ...