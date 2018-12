I gesti più dolci che le star hanno fatto per i fan nel 2018

Sant’Egidio : istituzioni facciano di più per gestire situazione freddo : Roma – “La scomparsa ieri notte di una persona, presumibilmente per freddo, in viale dello Scalo di San Lorenzo, prima vittima di quest’inverno a Roma, interroga tutti. Di fronte alla morte di un uomo, che ancora non e’ stato identificato ma che aveva diritto a vivere una vita piu’ dignitosa, ognuno e’ chiamato ad intervenire, a guardarsi attorno, ad aiutare come puo’ chi vive e dorme per strada, ...

Sanzioni più leggere e cure per gli alberi - nuovi gesti di pace in Corea : Il sondaggio è interessante perché conferma la sostanziale approvazione della popolazione sudCoreana agli sforzi operati dal presidente Moon verso una politica più dialogica con il Nord. In una ...

Sicilia : Toninelli - più Stato in gestione strade provinciali : Scillato (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Sono qui per parlare con gli esponenti locali, con il Presidente della Regione, per far sì che ci sia più Stato, più Anas, nella gestione soprattutto delle strade provinciali che sono dissestate". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro Danilo Toninelli, arri

Napoli - l'ex Benitez : 'Ancelotti gestisce bene la rosa. Koulibaly il più forte' : Koulibaly è il più forte al mondo? 'Penso di sì, lui era giovane con me, veniva da un altro campionato affrontava attaccanti italiani e non era facile. Farà ancora meglio con Ancelotti'. Eliminare ...

Maltempo e dissesto - Toma al ministro Costa : "Più fondi per la gestione ordinaria delle strade" : La richiesta esposta dal governatore del Molise durante la riunione della Conferenza delle Regioni CAMPOBASSO. Maltempo, per prevenire i fenomeni di dissesto servono fondi per la manutenzione ...

Amarcord e ricambi auto - sempre più un fatto da gestire online : I cari vecchi negozi di autoricambi, dove si andava a comprare i tergicristalli, nuovi, l’antigelo per i radiatori, l’olio per la vettura, e i tanti accessori compreso il deodorante per l’auto, sono oggi diventati, autoricambi online. Tanti sono i siti che propongono – a prezzi inferiori a quelli che si potevano trovare al dettaglio – soluzioni e articoli (provenienti da tutto il mondo) con soluzioni anche ...

Inter - risorse e difesa più delle suggestioni : di Franco Ordine L e suggestioni sono il nutrimento quotidiano dei tifosi. Quelli dell'Inter hanno ripescato qualche analogia con la stagione famosa del Triplete tirando conclusioni azzardate. Dicono: ...

Non è più una semplice suggestione - secondo la Caltech la vita su Marte è possibile : Tra il cinico raziocinio di Dana Scully e la fede incrollabile di Fox Mulder: come in X-files, celebre telefilm degli anni '90, anche il mondo reale è diviso, da sempre, tra chi crede di non essere solo nell'universo e chi aspetta prove scientifiche inconfutabili per poter prendere in considerazione la presenza di altre forme di vita. Con il progressivo ed inevitabile avanzamento tecnologico e grazie all'attenzione crescente e all'impareggiabile ...

Kena Mobile aggiorna la sua app per gestire più linee insieme : Kena Mobile ha aggiornato la propria app, che è così arrivata alla versione 2.2.0, e ha aggiunto la possibilità di gestire più linee. L'articolo Kena Mobile aggiorna la sua app per gestire più linee insieme proviene da TuttoAndroid.

Veon è di nuovo disponibile in Italia (ma non è più gestita da Wind Tre) : Proprio un mese fa, vi avevamo prontamente annunciato che l’accordo tra Veon e Wind Tre era definitivamente terminato e che la versione di […] L'articolo Veon è di nuovo disponibile in Italia (ma non è più gestita da Wind Tre) proviene da TuttoAndroid.

Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome - mentre la gestione delle password diventerà più semplice in futuro : In futuro arriveranno su Google Chrome una nuova scheda Esplora e una interfaccia rinnovata per la gestione delle password salvate. L'articolo Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome, mentre la gestione delle password diventerà più semplice in futuro proviene da TuttoAndroid.

gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e l’app Google Home aggiornata : Al Made by Google 2018 trovano spazio anche alcune novità interessanti che riguardano la gestione dei dispositivi smart da remoto. Accenniamo in questi termini alla nuova Home View, un sistema dedicato agli smart display come Google Home Hub e a una nuova revisione dell'app Google Home, in arrivo nelle prossime settimane. L'articolo Gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e l’app Google Home aggiornata ...

Juventus - Szczesny : 'Più facile per me gestire l'eredità di Buffon. Wenger? Mi multò perché fumavo' : Gli anni all' Arsenal , la consacrazione alla Roma e il passaggio alla Juventus . Tre tratti salienti della carriera di Wojciech Szczesny , riassunti nel corso di una lunga intervista concessa dal ...