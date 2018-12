I gay una moda ma non possono fare i preti

Portobello e l'amore gay : ecco perché Antonella Clerici ieri ha scritto una bella pagina di televisione : Lo avevamo annunciato da queste colonne digitali: nel corso della quinta puntata di Portobello andata in onda ieri su Rai1, il 27enne Alessio è stato l'inserzionista della rubrica Fiori d'arancio, allo scopo di cercare l'amore. Finora lo spazio per cuori solitari aveva dato spazio a persone eterosessuali, mentre ieri Alessio era alla ricerca di un uomo.Sorprende la linea narrativa che è stata scelta per raccontare la sua storia: nel corso ...

Maluma è gay? Secondo una sua amica sarebbe bisessuale - lui replica sui social : Tra i gossip più accesi dello showbiz vi è sicuramente quello riguardante la presunta omosessualità del cantante Maluma, tra le star della musica pop e latina degli ultimi anni, il quale ha scalato le classifiche di vendita piazzandosi al primo posto in quasi tutto il mondo. In queste ultime ore si è tornato a parlare dell'omosessualità di Maluma e in particolar modo un'amica famosa del cantante ha ipotizzato che in realtà potrebbe essere anche ...

Trascrizione figli coppia gay : un altro Sì del tribunale di Milano : https://Milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_novembre_27/tribunale-Milano-gemelle-figlie-due-padri-non-contro-ordine-pubblico-coppie-gay-Trascrizione-anagrafe-b7ac9d28-f276-11e8-9ee1-95c4f8c44f3b.

La madre la obbliga a "curarsi" perché gay. Lei ottiene 100mila dollari da una raccolta fondi : Rinnegata e cacciata di casa dai genitori solo perché gay . La 19enne Emily Scheck, studentessa e atleta newyorkese, era stata obbligata dalla madre ad abbandonare la scuola alla Canisius College per '...

I genitori la rinnegano perché gay e la obbligano a "curarsi". Lei si prende una rivincita da 100mila dollari : "La famiglia non è sempre qualcosa che hai, ma qualcosa che trovi": sono queste le parole che Emily Scheck, studentessa e atleta 19enne di Webster, nello stato di New York, ha pronunciato per esprimere la gratitudine per le tante donazioni a suo favore ricevute. La giovane, omosessuale, è stata rinnegata dai genitori, cacciata da casa, dopo che la madre aveva trovato una sua foto insieme alla fidanzata Justyna. Poi è stata ...

Trame Una Vita : Arturo scopre la relazione clandestina tra sua figlia e il gayarre : La bellissima telenovela di origini spagnole “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra continua a riservare numerose sorprese al pubblico. Nei prossimi episodi italiani che andranno in onda su Canale 5 nel mese in corso, il perfido Arturo Valverde farà una scoperta che lo turberà molto. In particolare il perfido generale apprenderà che sua figlia Elvira e il suo ex maggiordomo Simon Gayarre sono stati amanti. A gran sorpresa il colonnello ...

Marco Carta : "Voglio una famiglia - più di qualsiasi altra cosa. Lotterò affinché l'adozione sia concessa ai gay" : Marco Carta ha da poco deciso di rivelare al pubblico la sua omosessualità, facendo coming out nel corso della trasmissione 'Domenica Live' condotta da Barbara D'Urso. In un'intervista al Corriere della Sera il cantante parla della sua decisione e di come abbia vissuto fino ad ora con questo segreto.Da adolescente, ho avuto due fidanzate, però latente c'era sempre un pensiero che mi faceva paura e, se cercavo di scacciarlo, era un ...

Milano - bimba figlia di coppia gay. Parla uno dei padri : “Tribunale ci dà ragione. Imbarazzante non considerare diritti” : “È Imbarazzante il fatto che non si vogliano considerare i diritti di questi bambini. Dei diritti sacrosanti, sanciti dalla Costituzione e ora messi nero su bianco pure da un giudice”. Reagisce così a Ilfattoquotidiano.it Gianni Tofanelli di fronte alla polemica scoppiata lunedì in Consiglio comunale a Milano. Tofanelli è, insieme al suo compagno, papà di una bimba nata negli Stati Uniti con la pratica della Gpa (Gestazione per ...

Ariana Grande - il fratello rivela : «Ho una storia a tre con una coppia gay sposata» : Della propria omosessualità, non aveva mai fatto mistero. Negli ultimi tempi, però, Frankie Grande, attore e modello, fratello della popstar Ariana Grande, è andato...

Marco Carta “Sono gay e fidanzato” - coming out a Domenica Live/ Video - "Una foto di te e di me" nuovo singolo : Marco Carta meno di un mese fa è stato ospite di Barbara d'Urso durante Domenica Live. Questo pomeriggio, l'artista sardo tornerà in studio dalla conduttrice.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:50:00 GMT)

Manifesto ProVita : ‘due uomini non fanno una madre’. Perché l’Italia ha paura dei padri gay : Non ho mai usato toni da piazza, né come giornalista né come donna, soprattutto sull’argomento di questo blog, le famiglie omogenitoriali. C’è un motivo. Per capire, è il mio parere, occorre ascoltare, e in particolare il tema è delicato, come ogni questione epocale, ogni leva che presume un cambiamento radicale dei paradigmi socioculturali in essere. Questo è il cartellone comparso a Roma, Milano, Torino, firmato ProVita e ...

Una Vita - trame : gayarre sposerà l'ex suora nonostante scopra che Elvira è viva : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, campionessa di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andremo a vedere tra qualche mese in Italia si soffermano su Simon Gayarre, interpretato da Jordi Coll. Il figlio di Donna Susana scoprira' che Elvira è viva, dopo aver ascoltato una registrazione vocale, [VIDEO] destinata ad Arturo Valverde. nonostante questa scoperta, il giovane continuera' ad ultimare i piani ...

Torna Skam su TimVision : 'Raccontare una storia d'amore gay apre una serie di possibilità narrative nuove' : Dal 12 ottobre, in esclusiva su TimVision, è partita la seconda stagione di Skam Italia, la serie tv prodotta da TimVision Production con Cross Productions e diretta da Ludovico Bessegato. Intervista ...

'I gay una sciagura per la specie' - qualche riflessione sulle parole di Zelger : Dopo aver definito chi pratica l'aborto incapace di intendere e volere, il consigliere si scaglia contro gli omosessuali con espressioni tali che spingono il comune di Verona a condannarle con un ...