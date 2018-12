I 5 segni dello zodiaco al femminile che hanno un super sesto senso

dilei

: SEGNI ZODIACALI | Carattere, pregi e difetti dei Segni dello Zodiaco - GiardinoIllumin : SEGNI ZODIACALI | Carattere, pregi e difetti dei Segni dello Zodiaco - 38Elvy : I segni dello zodiaco che nel 2019 soffriranno per amore - MeloConti3 : @padronaelena Lascerà certamente dei segni profondi nel corpo e nella mente dello schiavo. Per lui una tortura, per lei un piacere. -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Che le donne abbiano unpiù sviluppato degli uomini è cosa ormai nota, ma ci sono deizodiacali in particolare che loancora più affinato.Avete anche voi delle amiche alle quali non sfugge nulla? Oppure che chiamate per chiedere cosa ne pensano di una determinata situazione perché pensate che non sbaglino mai un colpo?Sicuramente avete risposto di sì a tutte queste domande, ma la cosa che forse non vi siete mai chiesti è: di che segno sono queste amiche dal fiuto così fine?L’arcano ve lo sveliamo noi: toro, leone, pesci, scorpione, bilancia.Ora pensateci meglio: avete delle amiche così speciali?Sono quelle che si cercano quando si ha bisogno di fare una bella chiacchierata sugli uomini e sui loro sentimenti, su cosa sta accadendo alla propria relazione, ma non solo. Tra gli argomenti più trattati c’è indubbiamente anche il lavoro e la questione ...