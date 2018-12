Honor 7x e Honor Magic 2 ottengono patch di sicurezza e nuove funzioni

Anche Honor 8 tra gli smartphone nocivi per la salute : contromisure in ottica SAR : Fa discutere molto in queste ore un nuovo bollettino sul SAR, con cui possiamo scoprire che in Francia di recente sono stati individuati ben otto smartphone con valori superiori alla soglia consentita, tra cui Honor 8. Per chi non lo sapesse, il SAR è l'acronimo di Specific Absorption Rate ed ha il compito di determinare la misura dell'energia che viene assorbita dal corpo umano attraverso le emissioni radio dei telefoni. Proviamo dunque ad ...

Smartband che passione 2 : Honor Band 4 - una fuoriserie a cui manca solo il GPS : Se gli smartwatch continuano a non convincere, soprattutto a causa di un’autonomia non proprio eccelsa, le SmartBand si stanno ritagliando una fetta sempre più […] L'articolo SmartBand che passione 2: Honor Band 4, una fuoriserie a cui manca solo il GPS proviene da TuttoAndroid.

Nuovi marchi Honor registrati da Huawei indicano una possibile unificazione dei nomi degli smartphone : Huawei ha registrato Nuovi marchi per futuri smartphone di Honor che puntano il dito ad una possibile unificazione, in futuro, dei nomi dei dispositivi delle due case. L'articolo Nuovi marchi Honor registrati da Huawei indicano una possibile unificazione dei nomi degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

EMUI 9.0 e Android 9 Pie in arrivo a breve su Honor View 10 : Honor View 10 potrebbe ricevere Android 9 Pie attraverso l'aggiornamento alla EMUI 9.0 già nei prossimi giorni. Questo è quanto si deduce dalla comparsa dell'update su Firmware Finder. L'articolo EMUI 9.0 e Android 9 Pie in arrivo a breve su Honor View 10 proviene da TuttoAndroid.

Velocissima e reattiva la tastiera Huawei e Honor con EMUI 9.0 : spunta un video ufficiale : Ci sono tante novità che gli utenti si aspettano di toccare con mano in occasione del rilascio del nuovo aggiornamento Android Pie con EMUI 9.0 per gli smartphone Huawei e Honor coinvolti, ma al dì là delle specifiche funzioni concepite tramite il pacchetto software, abbiamo anche alcuni aspetti specifici da dover prendere in esame. Dopo esserci soffermati sulla questione gesture tramite un articolo specifico, infatti, oggi 29 novembre voglio ...

Honor 10 Lite potrebbe presto uscire dalla Cina e arrivare globalmente : Sembra che Honor 10 Lite sia passato dalla certificazione della FCC, ulteriore segno della possibile commercializzazione globale. Vi piacerebbe poterlo acquistare anche in Italia? L'articolo Honor 10 Lite potrebbe presto uscire dalla Cina e arrivare globalmente proviene da TuttoAndroid.

Non solo GPU Turbo per Honor 9 : altre 4 novità con l’aggiornamento B376 : Ci sono alcune segnalazioni estremamente interessanti che circolano in Rete in questi giorni per chi dispone di un Honor 9, in particolare della versione STF-L09, considerando il fatto che il produttore asiatico sta iniziando a distribuire l'aggiornamento B376. Probabilmente legata alla patch di cui vi abbiamo parlato pochissime settimane fa sul nostro magazine, si tratta di un pacchetto software che prima di tutto ha il merito di portare con sé ...

Sconti di Natale con Euronics : prezzo Huawei P20 Pro - P Smart e Honor 9 Lite fino al 12 dicembre : Gli Sconti online di Euronics, anche all'indomani degli eventi Black Friday e Cyber Monday, di cui vi abbiamo raccontato praticamente tutto nel corso di questi giorni. La caccia selvaggia si è chiusa, ma non definitivamente, visto che le festività natalizie non sono poi così lontane come qualcuno vorrebbe sperare. Meglio guardarsi da subito intorno per individuare il prodotto giusto da regalare o da regalarsi. In questo ci viene in aiuto ...

Google ARCore supporta in Cina Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Honor Magic 2 : L'elenco degli smartphone che supportano la piattaforma Google ARCore in Cina continua ad allungarsi e nelle scorse ore sono stati aggiunti tre modelli Huawei L'articolo Google ARCore supporta in Cina Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Honor Magic 2 proviene da TuttoAndroid.

Nuove patch di sicurezza approdano su dispositivi Huawei - Honor e Samsung : patch di sicurezza di novembre per Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A6 e Samsung Galaxy A5 (2017). patch di sicurezza di ottobre e altre migliorie per Honor View 10. L'articolo Nuove patch di sicurezza approdano su dispositivi Huawei, Honor e Samsung proviene da TuttoAndroid.

Perché è meglio non acquistare dagli store cinesi come Gearbest e Honorbuy : acquistare sugli store cinesi come Gearbest e Honorbuy è da evitare, il pericolo di prodotti difettosi è dietro l’angolo e il prezzo non è il solo fattore da prendere in considerazione. come fanno gli e-commerce cinesi ad abbattere i prezzi? Una domanda che probabilmente in pochi si sono posti. No, la risposta non è Perché in Cina tutto costa meno, tutt’altro. A differenza di quanto si possa pensare, i lavoratori cinesi in Cina, ...

Sorpresa EMUI 9 per Honor View 10 Lite (Honor 8X) : beta prossima in Cina : La versione beta di EMUI 9 basata su Android Pie sta per arrivare a bordo di Honor 8X, alias Honor View 10 Lite in Europa. L'aggiornamento, che ormai non ha bisogno di presentazioni, offrirà ai possessori l'opportunità di testare la tecnologia GPU Turbo 2.0, e tutte le altre novità proposte dalla suite inclusa nella nuova interfaccia utente proprietaria. Secondo quanto riportato da 'gizchina.com', a partire dalla prossima settimana, a ...