Hiv | ritorno al passato cit

(Di domenica 2 dicembre 2018) Campagna Nazionale Anlaids 2018In tutto il mondo, ieri è stata celebrata la giornata per la lotta all’Aids.Nel mondo sono migliaia le organizzazioni, istituzionali e non, che da anni combattono quella che venne definita “la peste del secolo”. Solo che di Aids non si muore più. Lo stigma pestilenziale si è affievolito e questo fa sì che l’attenzione si abbassi: solo in Italia si contano 4.000 nuove infezioni da HIV ogni anno. La maggior parte delle quali continua a provenire da rapporti eterosessuali non protetti, perché chi ha contratto il virus non ne è a conoscenza e lo trasmette inconsapevolmente: “in Italia circa il 40% dei casi di hiv è diagnosticato in modo tardivo, mantenendo alta la circolazione del virus nella popolazione generale, e a questo va aggiunto un 30% stimato di persone – un dato altissimo – che inconsapevolmente ...