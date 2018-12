Herpes genitale | cos’è | come si trasmette e sintomi

dilei

: Stasera ho una cena con i parenti e vi elenco una lista di cose che preferisco piuttosto che andarci: - il cagotto… - NSNcourage : Stasera ho una cena con i parenti e vi elenco una lista di cose che preferisco piuttosto che andarci: - il cagotto… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) L’è una malattia sessualmente trasmissibile molto diffusa, particolarmente fastidiosa e difficile da debellare.Ciò è dovuto al fatto che, dopo che il virus ha infettato l’organismo, resta quiescente e si ripresenta ogni volta che le difese immunitarie si abbassano. Questa patologia colpisce solitamente le donne, che sono maggiormente esposte ad infezioni estese e serie, nonostante ciò gli uomini non sono immuni all’A causare la malattia è un virus, l’simplex (HSV), che esiste in due varianti: il tipo 2 (HSV-2), che provoca l’tramite i rapporti sessuali, e il tipo 1 (HSV-1), che causa solitamente le fastidiose vesciche sulle labbra o sulle narici, ma può arrivare sino alle parti intime attraverso un rapporto orale. Il contagio,già accennato, avviene tramite un rapporto sessuale non protetto, ...