Harakiri del Genoa | in una manciata di minuti la vittoria al Torino

Harakiri del Genoa - la vittoria al Torino : Romulo si fa espellere nel primo tempo. Poco dopo i granata pareggiano e poi vanno in vantaggio su rigore. Rossoblù in difficoltà nel secondo tempo

MotoGp – Harakiri Iannone - il pilota della Suzuki si schianta in curva : il VIDEO della caduta : Il VIDEO della caduta di Andrea Iannone sul circuito di Motegi, il pilota italiano a pochi giri dalla fine della gara si schianta in curva 10 Durante la gara che si sta disputando sul circuito di Montegi, Andrea Iannone è caduto schiantandosi in curva 10. Il pilota italiano della Suzuki, partito per il Gp di Giappone dalla quinta casella in griglia ha terminato la sua gara a pochi giri dal termine per una perdita del controllo della sua ...