Hamilton | una giornata alla Rossi | ha girato a Jerez con la Yamaha

F1 - Hamilton si traveste da… Valentino Rossi : Lewis beccato in sella ad una Yamaha sul circuito di Jerez [FOTO] : Il campione del mondo di Formula 1 ha girato con una Yamaha sul circuito di Jerez, mimetizzandosi tra una cinquantina di amatori Il Mondiale di Formula 1 è ormai alle spalle, Lewis Hamilton può dunque concedersi alle proprie passioni, in particolare a quella relativa alle due ruote. photo4/Lapresse Il pilota britannico infatti è sceso ieri in pista a Jerez de la Frontera, compiendo un po’ di giri in sella ad una Yamaha tutta nera. Il ...

Formula 1 - Hamilton e Vettel sull'addio di Alonso al Mondiale : 'Ci mancherai - sei una leggenda' : ... lui ci mancherà perché Fernando non è un pilota qualunque, allo sport in generale manchera' uno uomo come lui", ha aggiunto il campione del mondo. "Complimenti a Fernando per la sua carriera - gli ...

F1 - un tenero Hamilton alle prese con una baby tifosa : il mini-casco - la merenda e poi un lungo abbraccio [VIDEO] : Lewis Hamilton, in attesa di dare spettacolo sulla pista di Abu Dhabi, si è dedicato ai tifosi compresa una baby fan che lo ha ‘stregato’ Lewis Hamilton si appresta a vivere l’ultimo weekend della stagione di Formula 1 a cuor leggero, dopo aver già messo in tasca il titolo di Campione del Mondo. Ad Abu Dhabi il pilota della Mercedes si è concesso ai tifosi prima di fare sul serio, tra questi anche una piccolissima fan che ...

F1 - GP Brasile 2018 : Hamilton bravo e fortunato - Verstappen classe e amarezza - passo indietro per la Ferrari : E così anche il penultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018 è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Sul circuito di Interlagos (Brasile) sono diversi gli episodi significativi che hanno avuto dei riflessi importanti circa l’esito della corsa domenicale e il riscontro finale della classifica iridata dei costruttori. Hamilton bravo E fortunato – Partiamo da lui, dal cinque volte campione del mondo a bordo della sua ...

F1 - Hamilton : 'Vittoria fortunata? Io non ho commesso errori - altri sì' : Per vincere le gare e laurearsi Campione del mondo non bisogna commettere errori, e io non ne ho commessi. altri ne hanno fatti e tu li devi sfruttare. Certo ci può anche essere una situazione ...

F1 – Merito della fortuna? Hamilton non ci sta : “l’incidente tra Ocon e Verstappen è un problema loro!” : Lewis Hamilton vuole prendersi tutti i meriti in Brasile: una vittoria conquistata con tenacia e attenzione. Il britannico non ringrazia la fortuna Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie anche ad un pizzico di ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes : Il campione del mondo si prende la posizione del monegasco, mentre la Rossa fatica e Raikkonen e Vettel non si avvicinano alla Red Bull in testa in questa fase. Il n.44 però non è performante al ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Doppia vittoria per me ed il team - una domenica perfetta”. : Lewis Hamilton vince sempre, anche quando non sembrava possibile. L’inglese si aggiudica il Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno approfittando del clamoroso incidente tra Max Verstappen e Esteban Ocon mentre l’olandese era al comando e stava doppiando il francese. Un fatto davvero incredibile. Ad Interlagos, tuttavia, l’inglese ha faticato con la sua vettura, ma ha centrato il successo numero 72 in carriera, unendolo al ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes : Lewis Hamilton (Mercedes) vince il GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha centrato il decimo successo stagionale davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull) e al finlandese Kimi Raikkonen (Ferrari). Solo sesta l’altra Ferrari del tedesco Sebastian Vettel, probabilmente afflitta da alcuni problemi tecnici. Alle spalle di Kimi troviamo l’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e il ...

F1 - GP Brasile - Hamilton e la manovra con Sirotkin : meritava una penalità? L'analisi di Genè - Villeneuve e Valsecchi [VIDEO] : Durante la trasmissione Paddock Live Show, andata in onda nella serata di ieri su Sky Sport F1 HD, Marc Genè e Jacuqes Villeneuve hanno commentato il pericoloso episodio tra Lewis Hamilton e Sergey Sirotkin, sottolineando come la mossa dell'inglese sia stata estremamente pericolosa, ...

F1 – Clamoroso ad Interlagos : nessuna sanzione per Hamilton - a rischiare è Vettel [VIDEO] : Sebastian Vettel chiamato dai commissari: il tedesco della Ferrari rischia grosso per un episodio durante le Q2 del Gp del Brasile Qualifiche della polemica ad Interlagos: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp del Brasile ma si è visto puntare il dito contro per due episodi discutibili nei quali avrebbe ostacolato prima Raikkonen e poi Sirotkin. nessuna investigazione e, dunque, nemmeno alcun tipo di penalizzazione per il ...

F1 - Lewis Hamilton su Sebastian Vettel : “Guidare una Ferrari che non vince da tempo è un peso non indifferente” : 71 vittorie, 132 podi, 81 pole e 5 titoli mondiali in carriera. Sono questi i numeri impressionanti di Lewis Hamilton, riferimento indiscusso del Circus della Formula Uno, laureatosi ancora una volta campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo. Lewis, a bordo della Mercedes, ha conquistato il suo quinto iride con merito grazie ad un’eccezionale costanza di rendimento valsa 9 vittorie, 9 pole e 15 podi ...