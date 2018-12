Guido Crosetto lascia la politica | ' Stavolta non mi fregano' Quei soldi prestati al

Giorgia Meloni e Guido Crosetto fermano Silvio Berlusconi sull'ammucchiata : 'Non lo facciamo' : Silvio Berlusconi è sicuro del fatto suo. In Parlamento, a detta del Cav, c' è una maggioranza pronta a sostituire quella che sostiene il governo gialloblu. Il piano è semplice, almeno agli occhi dell'...

Guido Crosetto su Giuseppe Conte : 'Chi gli chiede le dimissioni di Rocco Casalino non ha capito chi comanda' : I bambini down e i vecchi ' mi fanno schifo '. Un video che rispunta dal passato fa vacillare ancora Rocco Casalino , protagonista delle controverse dichiarazioni. Un video che, però, sarebbe stata ...

Guido Crosetto - la Camera respinge le dimissioni : 187 favorevoli e 285 contrari. “Sono lusingato - non me lo aspettavo” : L’aula della Camera ha respinto a scrutinio segreto le dimissioni del deputato di Fratelli d’Italia Guido Crosetto. I voti favorevoli sono stati 187, 285 i contrari. Il parlamentare piemontese aveva annunciato di voler abbandonare il seggio per una questione di opportunità: è infatti presidente della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza. “Mi avrebbe infastidito se, quando avessi parlato ...