Greenpeace | 12 attivisti arrestati in Slovacchia Rischiano di rimanere in carcere fino

Slovacchia - 12 attivisti di Greenpeace rischiano condanna fino a 5 anni per manifestazione pacifica : Saranno tenuti in carcere fino all’inizio del loro processo e quindi per diversi mesi. È questa la decisione di un tribunale slovacco per dodici attivisti di Greenpeace, arrestati venerdì scorso per una manifestazione pacifica contro la lignite, il più inquinante tipo di carbone. Gli attivisti avevano srotolato striscione sulla torre mineraria di una compagnia slovacca che estrae questo combustibile fossile. “Le accuse sono infondate ...

Greenpeace : "Attivisti in Slovacchia rischiano carcere" : "Un tribunale slovacco ha deciso oggi di tenere in carcere, fino all'inizio del processo e dunque per diversi mesi, gli attivisti di Greenpeace arrestati venerdì scorso per una manifestazione pacifica ...

Dodici attivisti Greenpeace rischiano condanna in Slovacchia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

'Stop al carbone inquinante' 12 attivisti di Greenpeace per mesi in carcere prima del processo in Slovacchia : 'Siamo di fronte alla più grande sfida per l'umanità, milioni di persone in tutto il mondo stanno chiedendo azioni in difesa per il clima e stanno agendo in prima persona', dichiara Jennifer Morgan, ...

Clima : Greenpeace - attivisti in Slovacchia rischiano carcere - rilasciarli : "Un tribunale slovacco ha deciso oggi di tenere in carcere, fino all'inizio del processo e dunque per diversi mesi, gli attivisti di Greenpeace arrestati venerdì scorso per una manifestazione pacifica ...

Clima - Slovacchia : attivisti di Greenpeace rischiano il carcere dopo protesta : “Un tribunale slovacco ha deciso oggi di tenere in carcere, fino all’inizio del processo e dunque per diversi mesi, gli attivisti di Greenpeace arrestati venerdì scorso per una manifestazione pacifica contro la lignite, il più inquinante tipo di carbone. Gli attivisti, che avevano aperto uno striscione sulla torre mineraria di una compagnia slovacca che estrae questo combustibile fossile, si trovano ora a fronteggiare accuse ...

Greenpeace : attivisti scalano in Polonia la più grande centrale a carbone europea [GALLERY] : 1/6 ...

Continua la protesta di Greenpeace contro l’olio di palma “sporco” : rilasciati gli attivisti detenuti sulla Stolt Tenacity : Questa mattina, spiega una nota, 30 volontari di Greenpeace “hanno simulato la distruzione di una foresta davanti alla sede inglese della multinazionale Mondelez, nota per i biscotti Oreo, che si rifornisce da Wilmar, il più grande commerciante al mondo di olio di palma. Gli attivisti hanno appeso uno striscione con la scritta “Oreo, stop olio di palma che distrugge le foreste”. La richiesta, già avanzata più volte dall’associazione ...

Greenpeace : “Abbiamo abbordato una nave piena di sporco olio di palma” - arrestati 6 attivisti : “Sei attivisti di Greenpeace hanno abbordato una nave cargo che trasporta olio di palma proveniente dall’Indonesia e diretta in Europa, sono stati arrestati e sono attualmente detenuti a bordo della nave“: lo ha reso noto Greenpeace Italia chiedendo sostegno. “Abbiamo abbordato una nave piena di sporco olio di palma appartenente alla Wilmar, il maggior commerciante di olio di palma del pianeta. Avevano promesso di ...

Greenpeace - sei attivisti arrestati dopo 'arrembaggio' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Blitz di Greenpeace su nave cargo carica di olio palma : arrestati 6 attivisti : Today 6 brave activists boarded a ship loaded with dirty palm oil headed for Europe.They've got one simple message "Palm oil can be produced without destroying rainforests and we won't settle for ...

Greenpeace - arrestati 6 attivisti : 2.08 arrestati sei attivisti di Greenpeace che hanno abbordato una nave che trasportava olio di palma proveniente dall'Indonesia e diretta in Europa. Sono attualmente detenuti in una delle cabine della Stolt Tenacity nei pressi del Golfo di Cadice,nell'Oceano Atlantico.La Stolt Tenacity,185 metri,trasporta olio di palma di Wilmar,principale operatore commerciale. Prima di essere arrestati, gli attivisti hanno aperto uno striscione con ...