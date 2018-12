Grande Fratello Vip 3 | Francesco Monte e Giulia Salemi | Fariba dichiara | Durerà da

Grande Fratello vip - l’ultima confessione di Jane Alexander : “Ogni scusa era buona per bere” : Prima una crisi isterica, poi la rivelazione di sesso a tre. Ma Jane Alexander , concorrente del Grande fratello Vip, non smette di stupire. Durante Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, ha confessato di essere stata dipendente dall’alcol: “Uscivo alla sera, iniziavo a bere e non riuscivo a smettere. Quando hai questo tipo di problema non pensi di essere un’alcolista semplicemente perché non bevi tutti i giorni. ...

Scontro Corona-Blasi - è ufficiale : “Tutto studiato a tavolino per alzare gli ascolti del Grande Fratello Vip” : Fabrizio Corona non deve tornare in carcere. È questa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha respinto la richiesta della Procura Generale e ha confermato però l’affidamento terapeutico, per disintossicarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina. I giudici hanno riconosciuto così che le uscite fatte in questo periodo dall’ex re dei paparazzi erano per lavoro, come sostenevano il suo avvocato Antonella Calcaterra in una ...