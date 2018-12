Giulia Provvedi a Domenica Live parla del fidanzato Gollini e di Deianira

Domenica Live - Giulia Provvedi : 'Io tradita? Non ho dubbi sul mio fidanzato' : Dopo averla vista venerdì pomeriggio a Verissimo, Giulia Provvedi è stata ospite a Domenica Live e ha raccontato a Barbara d'Urso tutta la verità sul presunto tradimento del fidanzato Pierluigi ...

Domenica Live - Giulia Provvedi : 'Non avrò cultura - ma non sono una persona negativa' : Dopo essere stata una degli indiscussi protagonisti del gioco del 'Grande Fratello Vip', il reality-show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, l'ultima eliminata dalla casa più spiata d'Italia, Giulia Provvedi è apparsa nello studio televisivo di Domenica Live, in qualità di ospite della diretta Domenicale. La sorella della prima finalista del Gf Vip 3 ha avuto la possibilità di confrontarsi con ...

Domenica Live - Giulia Provvedi parla del presunto tradimento di Gollini : «Deianira ha inventato tutto» : Dopo averla vista venerdì pomeriggio a Verissimo , Giulia Provvedi è stata ospite a Domenica Live e ha raccontato a Barbara d'Urso tutta la verità sul presunto tradimento del fidanzato Pierluigi ...

"Pierluigi Gollini ti ha tradito?" - Giulia Provvedi rompe il silenzio in diretta : La cantante racconta l'incontro con il fidanzato dopo l'eliminazione dal 'Grande Fratello Vip': "La sua nottata in discoteca...

Giulia Provvedi VS CECCHI PAONE/ "Non ho la tua cultura ma non sono un pessimo esempio!" - Domenica Live - - IlSussidiario.net : GIULIA PROVVEDI commenta la sua relazione con Gollini a Domenica Live e replica ad Alessandro CECCHI PAONE dopo l'accesissimo scontro.

Giulia Provvedi sbugiarda Deianira Marzano : “Ha inventato tutto” : Deianira Marzano smentita da Giulia Provvedi a Domenica Live Giulia Provvedi a Domenica Live ha voluto replicare finalmente alle dichiarazioni choc fatte da Deianira Marzano qualche settimana fa riguardo al presunto tradimento del suo fidanzato. Giulia da Barbara d’Urso ha affermato che durante la famosa serata del 28 ottobre il suo ragazzo era al compleanno del migliore amico del padre, e in quell’occasione c’era anche sua ...

Domenica Live - Giulia Provvedi risponde a Deianira Marzano : “Quella sera Gollini non era in discoteca” : Giulia Provvedi, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e racconta il suoi giorni fuori dalla casa del reality di Canale 5. Circa il gossip che l’ha riguardata, alimentato da Deianira Marzano, che aveva sostenuto di aver visto il fidanzato di Giulia Provvedi, il calciatore Pierluigi Gollini, alla discoteca Hollywood di Milano, mentre in un privè si intratteneva con una ragazza, ...

Giulia Provvedi torna tra le braccia di Gollini dopo il GF Vip : “mi fido ciecamente - non mi ha tradito” : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini dopo il Grande Fratello Vip si sono riuniti: le parole dell’ex gieffina dopo l’esclusione dal reality “Abbiamo sempre condiviso sui social i nostri momenti più belli. Lui gioca a calcio e non può pubblicare molto, è più pacato di me, io sono il caos. – così Giulia Provvedi ha parlato a ‘Verissimo’ del suo ritorno alla normalità tra le braccia del fidanzato Pierluigi ...

Gf Vip - Giulia Provvedi : "Ho avuto dei dubbi sul tradimento del mio fidanzato" : Giulia Provvedi è l'ultima eliminata, a sorpresa, del Gf Vip e ora può affrontare a muso duro il suo fidanzato, reo di averla tradita quando lei era nel programma. Per chi non lo ricordasse, facciamo ...

Verissimo - Giulia Provvedi : 'La mia vittoria è vedere Silvia in finale al GfVip' : Eliminata dal Grande Fratello Vip una delle due gemelle Donatella's, Giulia Provvedi , è stata ospite di Silvia Toffani n a Verissimo . La sorella bionda ha aperto il suo cuore e confessato le ...

Giulia Provvedi a Verissimo dopo il GfVip : «Il tradimento? Ho avuto dei dubbi. E sull'intervista di Corona...» : Eliminata dal Grande Fratello Vip una delle due gemelle Donatella's, Giulia Provvedi , è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . La sorella bionda ha aperto il suo cuore e confessato le ...

Verissimo - Giulia Provvedi : 'La mia vittoria è vedere Silvia in finale al GfVip' : Eliminata dal Grande Fratello Vip una delle due gemelle Donatella's, Giulia Provvedi , è stata ospite di Silvia Toffani n a Verissimo . La sorella bionda ha aperto il suo cuore e confessato le ...

Gf Vip - Giulia Provvedi a Verissimo rivela : 'Non ho mai dubitato di Pierluigi' : Giulia Provvedi, la bionda de "Le Donatella" si è raccontata oggi pomeriggio a "Verissimo", programma di Silvia Toffanin. Giulia è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello, nella quale è però rimasta sua sorella Silvia. La Provvedi, nella scorsa puntata del Gf Vip, si è offerta di andare in nomination al posto di Giulia Salemi che tentennava all'idea di mettersi in gioco e staccarsi eventualmente da Francesco Monte. Purtroppo il pubblico ...

Giulia Provvedi a Verissimo su Pierluigi Gollini : “E’ tutto risolto” : Verissimo: Giulia Provvedi ha chiarito con Pierluigi Gollini La nuova puntata di Verissimo è iniziata da pochi minuti. E Silvia Toffanin ha chiamato subito in studio l’ultima eliminata dalla terza edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi. E in questa circostanza la conduttrice non ha potuto esimersi dal chiederle news inerenti al suo fidanzato Pierluigi Gollini, il quale è finito nell’occhio del ciclone per le clamorose ...