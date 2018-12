tg24.sky

Gioia Tauro, incendio nella tendopoli di San Ferdinando: un morto - Un morto in un rogo nel ghetto di #SanFerdinando, in #Calabria. Nella baraccopoli della Piana di Gioia Tauro

(Di domenica 2 dicembre 2018) Il rogo sarebbe divampato da un fuoco acceso in una delle baracche per riscaldarsi dal freddo. La vittima, un uomo del Gambia, probabilmente stava dormendo e non si è accorto delle fiamme. Quasi due ...