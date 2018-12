Gioia Tauro | incendio nella baraccopoli | muore carbonizzato un ragazzo del Gambia

ilfattoquotidiano

: Gioia Tauro, incendio nella tendopoli di San Ferdinando: un morto - SkyTG24 : Gioia Tauro, incendio nella tendopoli di San Ferdinando: un morto - EmilianoMaveri : RT @LPalmisano: Un morto in un rogo nel ghetto di #SanFerdinando, in #Calabria. Nella baraccopoli della Piana di Gioia Tauro dove la #Ndran… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Un altro morto nell’inferno di San Ferdinando. Un altro migrante ha perso la vitache insistezona industriale di, a ridosso del porto. Un altro morto che si poteva evitare se, come tutti i politici degli ultimi 30 anni hanno promesso, si fosse trovata una soluzione alternativa al ghetto dove vivono i raccoglitori stagionali di arance costretti a lavorare nei campi della Piana per meno di 20 euro al giorno. Ieri sera l’ha ucciso undel. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, il rogo che ha distrutto due baracche si sarebbe sviluppato in seguito ad un braciere improvvisato e acceso in una delle baracche da qualcuno tra i migranti per riscaldarsi dal freddo della notte.La vittima, di cui ancora non si conosce il nome, è morta carbonizzata. Probabilmente, stando ai racconti dei soccorritori, quando il fuoco ha ...