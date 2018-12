Ginnastica | Memorial Blume 2018 | Lara Mori quarta a Barcellona | sfuma il podio per mezzo

oasport

(Di domenica 2 dicembre 2018) A(Spagna) si è disputato il, una delle ultime gare della stagione per quanto riguarda laartistica. Il meeting catalano, giunto alla 39^ edizione, vanta una grande tradizione nel panorama internazionale e anche in questa occasione ha fatto registrare una buona partecipazione. Al femminile ha trionfato l’ucraina Diana Varinska con un totale di 53.900: grandissimo show alle parallele dove ha eseguito un esercizio da urlo valutato in 14.700, utile per prendere il largo e rifilare oltre un punto di distacco all’ungherese Zsofia Kovacs (52.750: buon 13.600 sugli staggi, 13.900 al volteggio).ha concluso al quarto posto mancando ilper appenadecimo. L’azzurra, reduce dal quarto posto al corpo libero in Coppa del Mondo a Cottbus, ha totalizzato 51.700: 13.500 alla tavola, 12.950 sugli staggi, 12.500 alla ...