Gilet gialli | scontri sugli Champs-Elysées | 92 feriti | Oltre 200 manifestanti fermati

Francia sottosopra per i "Gilet gialli" : 22.52 In 75mila a protestare in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di mobilitazione nazionale dei "gilet gialli", che hanno fatto registrare violenti scontri a Parigi. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese. Scontri a Nantes, Marsiglia, Avignone, Nizza e tante altre città francesi. Auto in fiamme, camion che bloccavano le strade, usati come barricate gli alberi di Natale pronti a essere addobbati per le feste. Sei ...

“Gilet gialli” - disordini a Parigi : La protesta è dilagata in molti quartieri. Migliaia di persone in piazza: 5.500 nella capitale francese, 75 mila in tutta la Francia

Gilet gialli - riesplode per strada la rabbia : riesplode la rabbia dei Gilet gialli. Novantacinque feriti, tra cui quattordici agenti di polizia, e 255 persone fermate: questo il bilancio degli scontri e i disordini avvenuti sugli Champs-Elysees ...

Macron : Gilet gialli?No protesta - ma caos : 21.15 "Rispetterò sempre le contestazioni, ascolterò sempre l'opposizione, ma non accetterò mai la violenza". Così, da Buenos Aires in diretta tv, il presidente Macron commentando le violenze di oggi a Parigi. "Quello che è successo non ha nulla a che vedere con l'espressione pacifica di una rabbia legittima" ha detto in conclusione del G20. Le manifestazioni dei "gilet gialli", che protestano contro l'incremento del prezzo dei carburanti, ...

Gilet gialli scatenati non si fermano più - Francia in ginocchio (Video) - incendi - scontri e feriti : Gilet gialli ancora scontri in tutta la Francia non solo a Parigi E’ stato un altro sabato di scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i Gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in tutta l’area circostante, dove ci sono stati aspri scontri con la polizia, auto date alle fiamme, tafferugli. Anche un palazzo è stato incendiato. Dopo ...

'Gilet gialli' - anche a Taranto una manifestazione contro il caro-benzina : "Ci riguarda da vicino" : La protesta guidata da un consigliere comunale: "Aver aggregato un centinaio di persone è un ottimo inizio. Il problema sta molto a cuore ai cittadini di Taranto visto che il greggio si raffina proprio a casa nostra"

Gilet gialli - 92 feriti e 205 fermi : ANSA, - PARIGI, 1 DIC - Novantadue persone sono rimaste ferite a Parigi durante gli scontri per la manifestazione dei Gilet gialli, di cui 14 poliziotti. Secondo la prefettura, le persone fermate sono ...

Gilet gialli - la violenza contro i manifestanti e l’assalto ai poliziotti : il video della guerriglia a Parigi : Barricate per le strade, auto ed edifici dati alle fiamme. La guerriglia tra polizia e gruppi di teppisti si è propagata tra le strade di Parigi nel corso del pomeriggio nella terza giornata di manifestazione dei Gilet gialli contro l’aumento delle tasse sul carburante. Nel video, le cariche delle forze dell’ordine, le immagini di un’aggressione a un agente e una banca incendiata. video Twitter L'articolo Gilet gialli, la ...

Gilet gialli - scontri sugli Champs-Elysées : 92 feriti | Oltre 200 manifestanti fermati | Palazzo assaltato e incendiato | Video : Terza mobilitazione contro il caro carburante. Incendiate anche diverse auto. Persino Marine Le Pen twitta: "Gilet gialli andate a casa, lasciate che la polizia fermi i casseur"

Gilet gialli - guerriglia a Parigi : 92 feriti e oltre 205 fermi per i tafferugli : Terza manifestazione a Parigi contro il caro carburante. Manifestanti sono stati segnalati in diversi punti del Paese, soprattutto sulle autostrade. Particolarmente difficile la situazione della circolazione a Tolosa. Un palazzo assaltato e dato alle fiamme

Gilet gialli - guerriglia a Parigi - palazzo dato alle fiamme : 92 feriti : guerriglia a Parigi durante la manifestazione dei Gilet gialli nel centro della città. La prefettura parla di 65 feriti, tra i quali 11 poliziotti, e 140 fermi. Le violenze dei casseur...

Gilet gialli in corteo anche a Taranto : ANSA, - Taranto, 01 DIC - Oggi anche a Taranto, sull'onda della protesta francese, i 'Gilet gialli' hanno marciato in contro il caro-benzina. L'iniziativa è stata promossa da Massimiliano Stellato, ...