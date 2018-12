Gilet gialli | oltre 100 feriti e 378 fermi Ipotesi stato d' emergenza

Gilet gialli : 133 feriti e 378 fermi : ANSA, - PARIGI, 2 DIC - Un nuovo bilancio della prefettura di Parigi sulla giornata di ieri, con le violenze durante la manifestazione dei Gilet gialli, parla di 133 feriti e di 378 persone fermate. ...

Dopo gli scontri di ieri a Parigi tra polizia e “Gilet gialli” ci sono almeno 133 feriti : La polizia francese ha detto che negli scontri di ieri a Parigi tra polizia e “gilet gialli” sono state ferite almeno 133 persone (compresi 23 poliziotti). Più di 400 persone sono invece state fermate. Si tratta ancora di un bilancio

Il secondo sabato dei Gilet gialli

Gilet gialli - Macron : un vertice urgente : 9.30 Il presidente francese Macron,di ritorno dal G20 in Argentina, ha convocato una riunione urgente all'Eliseo, dopo gli scontri di ieri tra Gilet Gialli e polizia. Il governo è preoccupato dall'escalation della protesta. Ieri gli incidenti sono stati molto più violenti del sabato precedente."Rispetto il dissenso, ma non accetterò mai la violenza. Vogliono il caos", ha detto Macron. Al vertice ci saranno il primo ministro Philippe, quello ...

Ecco il vero motivo della protesta dei Gilet gialli contro Macron in Francia : A questa situazione, di per sé già esplosiva, aggiungiamo il fatto che il mondo scientifico che conta, quello della scienza istituzionale sul clima, sta lanciando messaggi chiari e incontrovertibili ...

Gilet gialli - scontri sugli Champs-Elysées : 92 feriti | Oltre 200 manifestanti fermati | Palazzo assaltato e incendiato | Video : Terza mobilitazione contro il caro carburante. Il centro di Parigi trasformato in un campo di battaglia. Incendiate anche diverse auto.

Francia sottosopra per i "Gilet gialli" : 22.52 In 75mila a protestare in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di mobilitazione nazionale dei "gilet gialli", che hanno fatto registrare violenti scontri a Parigi. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese. Scontri a Nantes, Marsiglia, Avignone, Nizza e tante altre città francesi. Auto in fiamme, camion che bloccavano le strade, usati come barricate gli alberi di Natale pronti a essere addobbati per le feste. Sei ...

“Gilet gialli” - disordini a Parigi : La protesta è dilagata in molti quartieri. Migliaia di persone in piazza: 5.500 nella capitale francese, 75 mila in tutta la Francia

Gilet gialli - riesplode per strada la rabbia : riesplode la rabbia dei Gilet gialli. Novantacinque feriti, tra cui quattordici agenti di polizia, e 255 persone fermate: questo il bilancio degli scontri e i disordini avvenuti sugli Champs-Elysees ...

Macron : Gilet gialli?No protesta - ma caos : 21.15 "Rispetterò sempre le contestazioni, ascolterò sempre l'opposizione, ma non accetterò mai la violenza". Così, da Buenos Aires in diretta tv, il presidente Macron commentando le violenze di oggi a Parigi. "Quello che è successo non ha nulla a che vedere con l'espressione pacifica di una rabbia legittima" ha detto in conclusione del G20. Le manifestazioni dei "gilet gialli", che protestano contro l'incremento del prezzo dei carburanti, ...

Gilet gialli scatenati non si fermano più - Francia in ginocchio (Video) - incendi - scontri e feriti : Gilet gialli ancora scontri in tutta la Francia non solo a Parigi E’ stato un altro sabato di scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i Gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in tutta l’area circostante, dove ci sono stati aspri scontri con la polizia, auto date alle fiamme, tafferugli. Anche un palazzo è stato incendiato. Dopo ...

