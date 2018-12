Gigante Beaver Creek streaming video e tv | Stefan Luitz al comando! | Coppa del Mondo

Gigante Beaver : Moelgg 5/o prima manche : ANSA, - Beaver CREEK, USA, 2 DIC - Il tedesco Stefan Luitz in 1.15.57 è, a sorpresa, al comando dopo la prima manche dello slalom Gigante di coppa del mondo di Beaver Creek, il primo della stagione ...

Sci alpino - Gigante Beaver Creek 2018 : Stefan Luitz precede Hirscher e Kristoffersen nella 1a manche. Moelgg quinto e in lotta per il podio : Spunta il terzo incomodo nella prima manche del Gigante maschile di Beaver Creek. Il tedesco Stefan Luitz ha realizzato il miglior tempo (1’15”57) precedendo i due grandi favoriti della vigilia, Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Una prova davvero eccezionale quella di Luitz, che ha lasciato correre al meglio lo sci, producendo tanta velocità fin dalle prime porte. Hirscher è secondo a quindici centesimi, con l’austriaco ...

Sci alpino - il week-end di Beaver Creek si chiude con il Gigante : sette gli azzurri al via : Il tour americano si chiude col gigante di Beaver Creek: sette azzurri al via, De Aliprandini ha il 13, poi Moelgg e Tonetti Il tour del Nord America della Coppa del mondo di sci alpino si chiude con il gigante maschile di Beaver Creek, il primo della stagione dopo la cancellazione dell’opening di Sölden. Alle 17.30 (diretta tv Eurosport 1 e Raisport) scatta la prima manche, alle 20.30 la seconda. Aprirà il francese Victor ...

Sci alpino – Paris terzo nel superGigante di Beaver Creek : le parole dell’azzurro : Le parole di Dominik Paris dopo il terzo posto di oggi nel supergigante di Beaver Creek Per Dominik Paris il terzo posto nel superG di Beaver Creek rappresenta una prima volta e l’Italia torna nei posti che contano a cinque anni di distanza dal doppio podio (discesa e superG) di Peter Fill nel 2013. Per Paris si tratta del podio numero 24 della carriera, uno in meno di Max Blardone. Ecco il velocista della Val d’Ultimo: ...

Sci alpino – Coppa del mondo : Paris sul podio nel superGigante di Beaver Creek - la vittoria a Franz : Grande Paris, ancora sul podio: è terzo nel supergigante di Beaver Creek. Vince ancora l’austriaco Franz È ancora podio per l’Italia, è ancora podio per Dominik Paris, a meno di clamorose sorprese visto che la gara è ancora in corso. Dopo il terzo posto nella discesa di Lake Louise, l’azzurro chiude terzo anche nel superG di Beaver Creek, a pari merito con i norvegesi Svindal e Kilde, che come lui hanno chiuso la prova ...

Sci alpino - si avvicina il Gigante maschile di Beaver Creek : le impressioni di Borsotti e De Aliprandini : Borsotti e De Aliprandini in coro verso il gigante maschile di Beaver Creek: “Pronti finalmente a partire” Gli specialisti del gigante si preparano al primo appuntamento della stagione di Coppa del mondo sulla pista “Raptor” di Beaver Creek, in programma domenica 2 dicembre (prima manche ore 17.45 italiane, seconda alle 20.45 con diretta tv su Raisport ed Eurosport), che vedrà protagonisti Giovanni Borsotti, Luca De ...