GIA FATTA Manovra | domani vertice a palazzo Chigi su Reddito e pensioni

Ermal Meta - dedica alla ex Silvia NotarGIAcomo : 'Senza lei non ce l’avrei mai fatta' : Ermal Meta raramente parla della sua vita privata. Il cantante, infatti, ci ha sempre tenuto alla sua privacy, evitando di rivelare dettagli relativi alla sua sfera intima. Qualche mese fa, però, è stato lo stesso cantante a dichiarare di essere tornato single dopo una storia d’amore di 9 anni. L'ex fidanzata è la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, che l’ha sempre sostenuto in ogni sua scelta. Ermal è tornato a parlare di questa storia ...

Nunzia De Girolamo - Dago-bomba : con la Lega è già fatta. La voce in via Bellerio : Nunzia De Girolamo , lasciata Forza Italia, è ormai pronta a fare il salto nella Lega . Di più. Secondo i bene informati dalle parti di Via Bellerio , rivela Dagospia , il passaggio , e la candidatura,...

Uccisa e fatta a pezzi da una setta : dopo 15 anni risolto il GIAllo sulla scomparsa di Imane Laloua : Appartengono a Imane Laloua i resti umani trovati ben 12 anni fa da un camionista in un bosco vicino all'autostrada A1: la ragazza era scomparsa nel nulla tre anni prima. Forse a ucciderla e farla a pezzi furono i componenti di una setta satanica attiva in Toscana nel 2006. Indaga la Procura di Firenze.--Sono serviti dodici anni, ma finalmente è stata accertata la verità sulle ossa umane trovate nel lontano 2006 in sacchi gettati in un piccolo ...

GIAnni Morandi alla Maratona di New York : ‘Ce l’ho fatta ho preso la medaglia’ : È davvero instancabile Gianni Morandi. Non gli bastano i mille impegni professionali tra musica e tv (attualmente è in onda su Canale 5 la seconda stagione de L’isola di Pietro): l’artista, infatti, come noto ha anche una grande passione per l’attività fisica e così è volato a New York per prendere parte alla tradizionale Maratona. Lo ha fatto con 3 amici (Laura Fogli, Giuseppe Rossetti, Stefano Soverini) con i quali aveva già condiviso ...

Magari tornassero i tecnici. Ma la frittata è fatta - bisogna manGIArla : Pare che Renzi abbia confidato a Vespa che alla fine del giro ritornano i tecnici. Non ci credo, ma ne sarei lieto. Non siamo fatti per l'autogoverno. Infatti abbiamo dato il 40 per cento a un Matteo, ...

STEFANO D'ORAZIO/ Un anno con la moglie Tiziana GIArdoni : "Eppure non volevo sposarmi" (S'è fatta notte) : STEFANO D'ORAZIO racconta il matrimonio a S'è fatta notte. La vita da sposo lo soddisfa abbastanza, e Tiziana è una moglie eccellente. Dalle nozze ha tratto anche un libro.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:13:00 GMT)

'Fatta fuori senza un motivo' : lo sfogo della Big contro Mara Venier - GIAllo a Domenica In : "Non mi hanno rinnovato il contratto e sono delusa", dice Alessia Macari . "Non me lo spiego. Non ho mai litigato con nessuno". La Ciociara si lamenta perché non è più presente a Domenica In nel ...

Licia Colò/ “Quando mio padre mi ha lasciata mi ha dato un'enerGIA nuova” (S’è fatta notte) : Licia Colò ha chiuso definitivamente la rottura con la Rai, dopo quattro anni di militanza a Tv2000. Oggi sarà ospite della puntata di S'è fatta notte(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:51:00 GMT)

Marc Marquez - GP GIAppone 2018 : “Volevo vincere il Mondiale - ce l’ho fatta. Mi spiace per Dovizioso - meritava il podio” : Marc Marquez si laurea Campione del Mondo per la settima volta in carriera, di cui cinque nella classe regina, grazie alla vittoria ottenuta nel GP del Giappone, sedicesima tappa del MotoMondiale 2018. L’iberico ha ingaggiato un bel duello con Andrea Dovizioso (Ducati) sino al penultimo giro, in cui il forlivese è scivolato alla curva 10 regalando di fatto il successo ed il titolo iridato al fenomeno di Cervera. Marquez, dopo aver ...

Davvero la 'flat tax' al 15% per un milione di italiani l'aveva già fatta il governo Renzi? : L'Osservatorio sulle partite Iva del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esempio, registra che nel 2017 hanno aderito 182.519 nuove partite Iva, oltre il 35% del totale, al regime forfettario.

Omicidio Filippo Pantano : 3 arresti del clan GIAmpà/ Catanzaro - guerra tra cosche : fatta luce 13 anni dopo : Omicidio Filippo Pantano, arrestati i tre presunti mandandi ed esecutori 13 anni dopo il fatto di sangue. Il delitto avvenuto nell'ambito di guerre tra cosche mafiose.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:18:00 GMT)

SelvagGIA Roma - l’ex di ‘Lenticchio’ rifatta e irriconoscibile : le foto-prova : Dopo Temptation Island, Selvaggia ha deciso di portare importanti cambiamenti nella sua vita. La sua relazione con Francesco Chiofalo è purtroppo arrivata al capolinea. I due sono riusciti ad appassionare tutto il pubblico di Canale 5. Tantissimi sono coloro che avrebbero voluto vederli continuare la loro storia d’amore, ma la coppia non è riuscita a risolvere i suoi problemi attraverso il reality. Anzi, le difficoltà sono aumentate fino alla ...

Formula 1 - GP GIAppone 2018. Vettel - una mossa di carattere fatta nel posto sbagliato : E' l'immagine simbolo della fine di questa lotta mondiale. Il contatto tra Sebastian Vettel e Max Verstappen al nono giro, e il fuoripista del tedesco, hanno chiuso definitivamente le speranze nella ...

SIMONA VENTURA/ "Speravo di venire qui a festegGIAre un successo e ce l'ho fatta!" (Verissimo) : SIMONA VENTURA, a Verissimo, nell''appuntamento delle16.10 su Canale 5, parla della ritrovata armonia con l'ex marito Stefano Bettarini e del rapporto con Nicoletta Larini.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:32:00 GMT)